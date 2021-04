"The Voice Kids": Edyta Górniak wraca do programu!

W 2018 roku była jurorką i trenerką w pierwszej edycji talent show z udziałem muzykalnych dzieci. Teraz Edyta Górniak ponownie pojawi się w "The Voice Kids". Gwiazda wystąpi gościnnie w finale czwartej edycji tego programu.

Edyta Górniak będzie gościem w finale "The Voice Kids" AKPA

Już dzisiaj (10 kwietnia) o godzinie 20 TVP2 wyemituje pierwszą część finału czwartej edycji "The Voice Kids". Na scenie pojawi się dziewięcioro uczestników z drużyn Cleo, Dawida Kwiatkowskiego oraz Tomsona i Barona z zespołu Afromental.

Po występie wszystkich uczestników z danej drużyny każdy z trenerów wybierze jedną osobę, która wystąpi w przyszłą sobotę w drugiej części finału, która będzie ostateczną rozgrywką o tytuł Najlepszego Głosu Kids w Polsce oraz 50 tysięcy złotych na rozwój talentu.

W najbliższą sobotę zaśpiewają Karolina Szostak, Igor Konieczny i Tatiana Kopala z drużyny Cleo, Natalia Pawelska, Olek Klembalski oraz Zosia Sławińska, których opiekunem jest Dawid Kwiatkowski, a także Amelia Borkowska, Mikołaj Jabłoński i Sara Ewgu-James, których trenerami są Tomson i Baron.

W pierwszej części finału nie zabraknie muzycznych gości. Sceną zawładną m.in.: MaRina, zwycięzca trzeciej edycji "The Voice Kids" Marcin Maciejczak oraz finalista 11. edycji "The Voice of Poland" Ignacy Błażejowski. To jednak nie koniec niespodzianek. Na scenie show pojawi się także Edyta Górniak, która była jurorką w pierwszej edycji "The Voice Kids". To w jej drużynie była Roksana Węgiel, która zwyciężyła w tamtej edycji.

Wideo Zwiastun – Finał, odc. 1 | The Voice Kids Poland 4

"Scena 'The Voice Kids' kojarzy mi się z moimi ukochanymi dziećmi, z którymi otwieraliśmy pierwszy sezon tego programu w Polsce" - wyznała Edyta Górniak, dla której występ w czwartej edycji muzycznego programu TVP2 będzie okazją do wielu wspomnień i wzruszeń.

Podczas nagrań finałowego odcinka Górniak odpowiedziała na pytanie o to, jakiej rady udzieliłaby uczestnikom "The Voice Kids". "Aby nigdy nie stracili pokory. I tego także, aby wybierając utwory muzyczne zwracali uwagę na ich ukryte przesłania" - powiedziała. Edyta Górniak zaśpiewa piosenkę "Kolorowy wiatr" z filmu animowanego "Pocahontas".