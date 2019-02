"The Voice Kids": Drużyna Tomsona i Barona w utworze "Zaufaj". Zobacz zwiastun!

W "The Voice Kids" przyszła pora na bitwy. W pierwszym odcinku drugiego etapu zobaczymy zmagania drużyny Tomsona i Barona. Uczestnicy wykonają też piosenkę Afromental "Zaufaj".

Drużyna Tomsona i Barona w "The Voice Kids" /Jan Bogacz /TVP

Sobotni odcinek "The Voice Kids" będzie składał się z dwóch części: bitew oraz strefy sing off. Widzowie Dwójki przez trzy kolejne tygodnie będą śledzić wokalne zmagania dzieciaków ze składów poszczególnych trenerów.



Każdy weekend to inna drużyna - w tym tygodniu na pierwszy ogień pójdą utalentowane asy z talii Tomsona i Barona. W ramach bitew chłopaki podzielą swoją ekipę na tria, a z każdego wybiorą tylko jedną osobę, która przejdzie do kolejnego etapu sing off.



W tej części programu Tomson i Baron z szóstki swoich podopiecznych będą musieli wytypować trzy osoby, które będą reprezentować ich drużynę w finale.

Zanim jednak dzieciaki staną do bitew, to razem z trenerami wystąpią we wspólnym utworze. Zaśpiewają piosenkę Afromental "Zaufaj" - posłuchaj!



Zobacz zwiastun bitew "The Voice Kids 2":



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zwiastun pierwszych bitew w "The Voice Kids 2" TVP