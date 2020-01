"The Voice Kids": Dawid Kwiatkowski podrywa Cleo? [WIDEO]

The Voice Kids

Dawid Kwiatkowski i Cleo od dwóch edycji zasiadają na obracanych fotelach w programie "The Voice Kids". Podczas nagrań trzeciej edycji, którą możemy oglądać obecnie w TVP2, młody wokalista zdecydował się na odważne wyznanie na temat Cleo.

Trenerzy "The Voice Kids" w komplecie: Baron, Dawid Kwiatkowski, Cleo i Tomson /Jan Bogacz /TVP

Do trzeciej edycji dziecięcego show TVP2 zgłosiła się rekordowa ilość ponad 2000 osób. Do przesłuchań w ciemno zaproszono ponad 70 dzieci w wieku 8-15 lat. W finałowym etapie to widzowie wybiorą zwycięzcę, który otrzyma nagrodę pieniężną przeznaczoną na przyszłą edukację w wysokości 50 tys. zł.



W poprzednich edycjach "The Voice Kids" popularność zdobyli tacy wykonawcy, jak m.in. Roksana Węgiel, Viki Gabor, 4Dreamers, Zuza Jabłońska, Ania AniKa Dąbrowska, Mateusz Golicki i Adam Kubera. Dodatkowo Roksana Węgiel i Viki Gabor zwyciężyły w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci (odpowiednio w 2018 i 2019 roku).

Uczestników oceniają Dawid Kwiatkowski, Cleo oraz Baron i Tomson z grupy Afromental.

W sobotnim odcinku (18 stycznia) dojdzie do niecodziennej sytuacji.



"Chciałbym powiedzieć coś, czego jeszcze nie mówiłem" - zaczął bardzo tajemniczo Dawid Kwiatkowski, po czym ruszył w stronę Cleo.



"No zaczyna się. Co tam?" - powiedziała rozbawiona wokalistka nie spodziewając się tego, co za chwilę usłyszy z ust swojego młodszego kolegi.

"Odkąd pojawiłaś się w programie, naprawdę stałem się twoim wielkim fanem. Mówię to z całego serca. Uwielbiam spędzać z tobą czas, uwielbiam twoje piosenki. Nigdy tego nie mówiłem, ale to jest prawda" - wyznał Dawid, po czym w studiu "The Voice Kids" rozległy się gromkie brawa.



Cała sytuacja miała miejsce tuż po występie 14-letniej Emilki Sentkowskiej.