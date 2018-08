"The Voice Kids": Cleo za Edytę Górniak? Mama wokalistki trafiła do szpitala

The Voice Kids

Trwają przygotowania do drugiej edycji "The Voice Kids", ale prawdopodobnie program TVP2 czekają zmiany. "Fakt" informuje, że z udziału w zdjęciach zrezygnowała Edyta Górniak.

Edyta Górniak pożegna się z "The Voice Kids"? AKPA

Dwa pierwsze odcinki polskiej edycji "The Voice Kids" pokazano 1 stycznia tego roku. Program emitowany był do 24 lutego, kiedy to w finałowym odcinku zwyciężczynią została Roksana Węgiel.

Młodych uczestników oceniali Edyta Górniak, Baron i Tomson z Afromental (znani także jako trenerzy "dorosłego" "The Voice of Poland") oraz Dawid Kwiatkowski.

Formuła dziecięcego show polega na tym, że w programie występują utalentowane wokalnie dzieci w wieku od 8 do 15 lat, których występy na wszystkich etapach programu oceniają trenerzy. Zasady są bardzo podobne jak w "The Voice": dzieciaki biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi.

Średnia widownia wszystkich premierowych odcinków dziecięcej wersji muzycznego widowiska wyniosła 2,54 mln osób (dane Nielsen Audience Measurement). Największą widownię, wynoszącą 2,94 mln oglądających (w szczycie było to 3,28 mln), zgromadził finał produkcji (są to uśrednione dane dla dwóch odcinków show pokazanych tego dnia). Biorąc pod uwagę pojedyncze części programu największą widownię do tej pory zgromadziła pierwsza część finału, którą śledziło 2,99 mln osób.



Prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski na swoim koncie na Twitterze opublikował również wyniki finału "The Voice Kids" z alternatywnego pomiaru oglądalności prowadzonego przez Netię, który wzbudza wiele kontrowersji - jego wyniki uznawane są tylko przez TVP. Według tych danych widowisko Dwójki w szczytowym momencie miało 4,2 mln oglądających.

"'The Voice Kids" to najlepszy od lat muzyczny talent show w Polsce. Wczorajszy spektakularny finał oglądało w piku 4,2 mln widzów! Gratuluję zwycięstwa Roksanie. Dziękuję uczestnikom, rodzicom, producentom, realizatorom, jurorom, prowadzącym i publiczności. Ciąg dalszy nastąpi" - napisał prezes TVP.

Druga edycja "The Voice Kids" ma pojawić się na antenie TVP2 na początku 2019 r. Oficjalnie jeszcze nie ogłoszono składu trenerów, ale spodziewano się, że nie będzie w nim zmian.

Tymczasem w "Fakcie" czytamy, że pogorszył się stan zdrowia mamy Edyty Górniak. Pani Grażyna Jasik ponownie trafiła do szpitala w Opolu, a przy jej łóżku pojawiły się dwie córki: Edyta i Gosia, która przyleciała z Londynu.

Górniak poinformowała produkcję programu, że musi odwołać swój udział w zdjęciach.

"Producenci przyjęli to ze zrozumieniem, ale padł na nich blady strach. Na znalezienie zastępstwa za Edytę mieli tylko kilka godzin" - cytuje "Fakt" osobę pracującą przy "The Voice Kids".

Tabloid podaje, że sama Górniak przekonała, by na jej miejsce zaangażować Cleo, z którą współpracowała przy piosence "Andromeda".