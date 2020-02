"The Voice Kids": Cleo wybrała finałową trójkę. Są zaskoczenia? [WIDEO]

The Voice Kids

Poznaliśmy listę trzech finalistów z drużyny Cleo w programie "The Voice Kids".

Cleo wybrała swoich finalistów do trzeciej edycji "The Voice Kids" AKPA

Do trzeciej edycji dziecięcego show TVP2 zgłosiła się rekordowa liczba ponad 2000 osób. Do przesłuchań w ciemno zaproszono ponad 70 dzieci w wieku 8-15 lat. W finałowym etapie to widzowie wybiorą zwycięzcę, który otrzyma nagrodę pieniężną przeznaczoną na przyszłą edukację w wysokości 50 tys. zł.



Reklama

W poprzednich edycjach "The Voice Kids" popularność zdobyli tacy wykonawcy, jak m.in. Roksana Węgiel, Viki Gabor, 4Dreamers, Zuza Jabłońska, Ania AniKa Dąbrowska, Mateusz Golicki i Adam Kubera. Dodatkowo Roksana Węgiel i Viki Gabor zwyciężyły w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci (odpowiednio w 2018 i 2019 roku).

Uczestników oceniają Dawid Kwiatkowski, Cleo oraz Baron i Tomson z grupy Afromental.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Walentynkowe historie w "The Voice Kids" TVP

Za nami ostatni odcinek bitew i sing-offów w "The Voice Kids". Tym razem swoich finalistów wybierała Cleo. Po etapie bitew na polu walki pozostała najlepsza szóstka - Paweł, Agnieszka, Szymon, Wiktoria, Maya i Natalia. Kiedy przyszedł czas na sing-offy, trenerka musiała z ciężkim sercem pożegnać się z połową z nich.

Szczególnie trudny wybór Cleo miała po występie Julii Tkacz, Natalii Kawalec i Julii Tłuczkiewicz, które zmierzyły się z przebojem "Rolling in the Deep" Adele.



Wideo Tkacz, Kawalec, Tłuczkiewicz - "Rolling In The Deep" - Bitwy | The Voice Kids Poland 3

Podczas sing-offów uczestnicy tradycyjnie wykonali swoje utwory z etapu przesłuchań w ciemno.

Cleo zdecydowała, że do finału awansowali Natalia Kawalec, Wiktoria Zwolińska i Szymon Lubicki.

Wideo Pająk, Zwolińska, Andrzejak - "At Last" - Bitwy | The Voice Kids Poland 3

Przypomnijmy, że zwycięzcę trzeciej edycji poznamy w sobotę (22 lutego) o godzinie 20.00.

Wideo Olszewska, Kozub, Wołoszyn - "Domino" - Bitwy | The Voice Kids Poland 3

Oto komplet finalistów "The Voice Kids":



Drużyna Dawida Kwiatkowskiego: Ala Tracz, Anastazja Maciąg, Marcin Maciejczak.

Drużyna Tomsona i Barona: Ewelina Kozub, Aleksandra Gwazdacz, Hania Sztachańska.

Drużyna Cleo: Natalia Kawalec, Wiktoria Zwolińska, Szymon Lubicki.