W piątej edycji "The Voice Kids" uczestników ponownie będą oceniać Cleo ( posłuchaj! ), Dawid Kwiatkowski ( posłuchaj! ) oraz Baron i Tomson z grupy Afromental ( sprawdź! ). Show prowadzą Tomasz Kammel i Ida Nowakowska.

To już czwarta edycja, w której w obrotowym fotelu zasiądzie Cleo - bez wątpienia jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Przeboje na jej oficjalnym kanale na YouTube wyświetlono ponad 500 milionów razy! Jest także jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek w social mediach - niemal milion osób śledzi ją na Instagramie, ponad milion followuje na Facebooku i ma ponad 1,3 miliona obserwatorów na TikToku, gdzie tworzone przez nią filmy polubiono ponad 16 milionów razy!

Ale to nie wszystko - jej utwory tylko w jednym serwisie streamingowym mają ponad 300 tysięcy odtworzeń miesięcznie, a rozgłośnie radiowe w całej Polsce nie przestają grać jej hitów. Do tego ponad 20 nominacji do najważniejszych nagród muzycznych w naszym kraju z czego niemal połowę z nich wygrała.

Mimo tak wielu osiągnięć Cleo pozostała "zwyczajną" dziewczyną, która nie otacza się sztabem osób spełniających jej nawet najmniejsze zachcianki. Na planie "The Voice Kids", Cleo sama dba o swój makijaż, fryzurę oraz stylizacje. Okazuje się, że podobnie jest także na planie jej klipów.

"Każdy, kto przychodzi do mnie na klip się dziwi..." - zaczęła w naszym materiale wideo trenerka "The Voice Kids".

"Co ja robię w ogóle na klipie? Wszystko. Naprawdę wszystko. Make-up, fryzura, dobieranie strojów. Nawet tancerkom przyklejam coś tam do butów, później lecę kable nosić. Na koniec wszystko zamiatam. Generalnie robię naprawdę wszystko" - opowiada Cleo, której wypowiedź na myśl przywodzi cytat "ja jestem kobieta pracująca - żadnej pracy się nie boję" wypowiadany przez Irenę Kwiatkowską w kultowym serialu "40-latek".

"The Voice Kids": co się zmieni?

Cleo zdradziła, że piąta edycja będzie różniła się od poprzednich. W rozmowie z Radiem Eska zapowiedziała, że program będzie dostarczał niezapomnianych emocji ze względu na rywalizację pomiędzy trenerami.



O co dokładnie chodziło wokalistce? Zaznaczyła, że każdy z trenerów ma na koncie jedno zwycięstwo w programie, dlatego piąta edycja będzie walką o wyjście na prowadzenie.

"Ten sezon będzie naprawdę zaskakujący. Tym bardziej, ze zaczęliśmy trochę bardziej rywalizować. Każdy z nas wygrał. Ja byłam pierwsza, potem Dawid, na końcu chłopaki, więc jest remis. Walczymy, ale w taki zabawny sposób" - powiedziała.