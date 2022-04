26 lutego ruszyła kolejna, piąta już edycja popularnego programu "The Voice Kids". "Piąta edycja to jest walka" - zapowiadała Cleo, która zasiada na stołku trenerskim. Towarzyszą jej Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron, którzy po raz kolejny pojawią się w muzycznym talent show dla dzieci. W najnowszej edycji programu uczestniczą utalentowane wokalnie dzieci w wieku 8-14 lat.

Podczas pierwszego etapu - Przesłuchań w Ciemno, na scenie pojawiło się ponad 70 charyzmatycznych małych wokalistów. Do Bitew przeszło 54 uczestników, po 18 w drużynie każdego trenera. Sześcioro uczestników z każdego zespołu zaśpiewa ponownie w Sing Off, a troje z nich przejdzie do Wielkiego Finału, gdzie rozpocznie się ostateczna muzyczna walka o statuetkę piątej edycji "The Voice Kids" i 50 tysięcy złotych.

Wygląda na to, że Cleo jak nikt inny potrafi wyciągnąć z kolegów trenerów historie, którymi nigdy się nie dzielili publicznie. Niedawno Dawid Kwiatkowski, Baron i Tomson opowiedzieli o swoich lękach. Tym razem trenerzy wrócili wspomnieniami do czasów, kiedy po raz pierwszy coś sobie złamali.

"Miałem łokieć złamany, ale bynajmniej nie od sportu" - zaczął tajemniczo Baron.

"Od czego?" - dopytywała wyraźnie zaciekawiona Cleo, nie spodziewając się zaskakującego wyznania.

"Z głupoty, z miłości i imprezy. Wszystko na raz. Biegłem za kimś we Wrocławiu na studiach. Było trochę ciemno. Pamiętacie takie słupki i łańcuchy pomiędzy? Widziałem dwa słupki, ale nie zauważyłem łańcucha. Upadłem na łokieć" - powiedział trener "The Voice Kids" śmiejąc się przy okazji, że była to jedna z głupszych historii, jakie mu się przytrafiły w życiu.

Po chwili Dawid Kwiatkowski zainteresował się, czy w rezultacie udało się Baronowi dogonić ukochaną.

"Tak, dogoniłem. Było warto. Wygrała miłość" - odpowiedział z dumą Baron.

W tę sobotę o godzinie 20:00 w TVP2 widzowie zobaczą ostatni przed wielkim finałem odcinek piątej edycji "The Voice Kids". Tym razem Tomson i Baron z zespołu Afromental wyłonią troje finalistów ze swojej 18-osobowej drużyny. Dowiemy się wtedy, którzy najmłodsi wokaliści powalczą o zwycięstwo w programie.