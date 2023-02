"The Voice Kids" jest jedną z wersji światowego formatu "The Voice". Młodzi piosenkarze będą oceniani przez gwiazdy sceny muzycznej. Kto w tym roku będzie szkolił młode talenty? Jak przebiegać będzie casting do programu? Sprawdźmy, co czeka nas w kolejnym sezonie "The Voice Kids".

Kiedy premiera "The Voice Kids 6"?

Szósty sezon "The Voice Kids" planowany był na wiosnę 2023 roku. Finalnie rozpocznie się wcześniej. Starcia młodych piosenkarzy emitowane będą już od 25 lutego. Show będzie można oglądać w każdą sobotę o 20:00 na TVP2.

Kolejna edycja programu ma duże szanse na sukces. Można tak prognozować po wynikach "The Voice Kids 5". Emitowany był od 26 lutego do 23 kwietnia 2022 roku. W tym czasie średnia liczba widzów wynosiła około 1,73 mln osób.

The Voice Kids 6: kto pojawi się w jury?

Uczestnicy oceniani będą przez znanych muzyków. W składzie jury ujrzymy twarze znane z poprzednich "The Voice Kids". Trenerami młodych talentów będą:

Dawid Kwiatkowski ,

, Cleo ,

, Tomson i Baron z zespołu Afromental .

Dostanie się pod opiekę wyszkolonych muzyków to duża szansa dla młodych. Tym bardziej że każdy członek jury osiągnął ze swoimi podopiecznymi sukces. Drugą edycję wygrała AniKa Dąbrowska, którą ćwiczyła Cleo. Kolejną edycję wygrał Marcin Maciejczak, będący pod opieką Dawida Kwiatkowskiego. Po czwartym sezonie karierę zrobiła Sara James , będąca pod opieką Tomsona i Barona. Zeszłoroczny konkurs ponownie wygrał podopieczny Cleo - Mateusz Krzykała.

"The Voice Kids 5" - finał 1 / 10 Zwycięzca piątej edycji "The Voice Kids" Mateusz Krzykała i jego trenerka - Cleo Źródło: East News Autor: Paweł Wodzyński

The Voice Kids 6: przesłuchania w ciemno

Przesłuchania w ciemno to drugi etap castingu i pierwszy, który jest emitowany w telewizji. W jego trakcie jury nie widzi osób, które występują na scenie. Mają zwrócić uwagę wyłącznie na prezentowane przez nich zdolności wokalne. Spośród wszystkich zgłoszonych wybranych zostanie 54 dzieci, które będą szkolone w jednej z trzech grup.

Wybory młodych talentów i ich dalszą karierę będziemy mogli oglądać już od 25 lutego w Telewizji Polskiej.

