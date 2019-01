"The Voice Kids": 15-letni Adam Kubera trafił do serc nastolatek

15-letni Adam Kubera po swoim występie w drugim sezonie "The Voice Kids" raczej nie będzie narzekał na brak zainteresowania wśród fanek programu. Zobaczcie, jak poszło uczestnikowi i do czyjej drużyny trafił.

Adam Kubera w "The Voice Kids" /Jan Bogacz /TVP

15-letni Adam Kubera przedstawił się jako nieśmiały romantyk i pasjonat gry na gitarze, który uwielbia śpiewać ballady dla dziewczyn.

Uczestnik wykonał wielki przebój lat 90. "As Long As You Love Me" zespołu Backstreet Boys i rozkochał w sobie nastolatki w studiu.

"Odwróciłem się tak szybko, bo już po pierwszych sekundach wiedziałem, że chciałem mieć taki głos w swojej drużynie. Myślę, że zajdziesz w mojej ekipie bardzo daleko. Zobacz, jakie masz już zaplecze" - powiedział Dawid Kwiatkowski, wskazując na fanki.

"Jednym z bardziej nieokreślonych głosów, jakie znam w branży muzycznej jest głos Jamesa Arthura i tobie się coś takiego rodzi w gardle" - zauważył Tomson. "Poza tym jesteś mega uroczy" - dodała Cleo.

Decyzja Adama nie była zaskoczeniem, wybrał ekipę Kwiatkowskiego.

Adam Kubera w "The Voice Kids". Zobacz występ:

