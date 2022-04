11-letni Szymon Tokarski jest uczniem Szkoły Podstawowej w Lewkowie. Śpiewu uczy się od szóstego roku życia - początkowo w Ostrowskim Centrum Kultury, obecnie w Stowarzyszeniu Tryton przy Szkole Muzycznej w Kaliszu.

Mimo młodego wieku jest aktorem w Teatrze "Buffo" w Warszawie, gdzie wciela się w rolę chłopca zagubionego w spektaklu "Piotruś Pan".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice Kids": Cleo, kobieta która żadnej pracy się nie boi TVP

Jednym z największych dotychczasowych wyróżnień dla Szymona to Nagroda Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w kategorii Młody Talent (2019) oraz udział w czwartej edycji "The Voice Kids". W Przesłuchaniach w ciemno zaprezentował utwór "Nie daj się" z repertuaru Dody. Młody wokalista trafił do drużyny Cleo - dotarł do etapu Bitew, gdzie wspólnie z Maksymilianem Belniakiem i Korneliuszem Łakomym zaśpiewał "Bananowy song" grupy VOX.

Reklama

Wideo The Best Of! Belniak, Łakomy, Tokarski | The Voice Kids Poland 4

W sierpniu 2021 roku Szymon zadebiutował piosenką "Przyjaźni moc". Teraz 11-latek prezentuje nowy utwór "Twój rytm".

Autorami nagrania są Tomasz "Konfi" Konfederak (muzyka), Sebastian Płatek (tekst, okładka singla, teledysk) i znany z "The Voice of Poland" Leon Krześniak (miks, mastering). Na saksofonie gościnnie zagrał Marcin Kajper z zespołu Raya Wilsona, byłego wokalisty Genesis.

Kompozytor, gitarzysta i producent Tomasz "Konfi" Konfederak popularność zdobył jako lider grupy Ha-Dwa-O! (przeboje "Zatrzymaj mnie", "Sen o samotności", "Magia świąt", "Tylko bądź"). To on stoi za pierwszymi sukcesami Sarsy i Kasi Popowskiej, współtworząc tak znane utwory, jak m.in. "Naucz mnie", "Zapomnij mi" i "Indiana" tej pierwszej czy "Przyjdzie taki dzień" drugiej.



"Od pewnego czasu, zacząłem słuchać piosenek z lat 80. i 90. Zakręciłem się na punkcie płyt winylowych, kaset magnetofonowych oraz teledysków. W rozmowach z autorami piosenki, bardzo chciałem by moja piosenka stylistycznie nawiązywała do tamtych lat. I bardzo się cieszę, że moja piosenka nawiązuje do tamtych lat. Ostatnio odkrywam piosenki takich gwiazd jak Michael Jackson, George Michael, Madonna, A-Ha, czy Roxette. Jednocześnie ostatnio bardzo mi się podobają piosenki The Weeknd czy zespołu Coldplay. Więc tych muzycznych inspiracji jest sporo" - opowiada Szymon Tokarski.

Wideo Szymon Tokarski - Twój Rytm (Official Music Video)