Syn Moniki Zamachowskiej w "The Voice Kids"? Wytłumaczył, o co chodzi

The Voice Kids

Tomasz Malcolm, syn Moniki Zamachowskiej wystąpił na scenie "The Voice Kids". Okazało się jednak, że nie był uczestnikiem. O co chodzi?

Monika Zamachowska z synem Tomaszem / Mieszko Piętka / AKPA

Monika Zamachowska wychowuje dwoje dzieci: 18-letniego Tomasza oraz dwa lata młodszą Zosię.

W wywiadzie dla "Twojego Imperium" gorzko skomentowała pokolenie swoich dzieci.



"Jeśli chodzi o życie z rodziców i pieniędzy, które zarobili, millenialsi nie mają żadnych wyrzutów sumienia ani poczucia, które miałam ja i mój mąż, że to wstyd być dorosłym utrzymywanym przez rodziców. Według mnie, moim dzieciom wydaje się, że im się należy" - oceniła.



Teraz jej syn pochwalił się wspomnieniem z występu w "The Voice Kids". Pokazał je w swojej relacji na Instagramie.

"Po tym, jak pokazałem wideo ze wspomnieniem z 2017, gdzie śpiewałem 'Boyfriend' w 'The Voice Kids', chciałem wyjaśnić jedną rzecz - nie wystąpiłem w programie. Dostałem później masę wiadomości z pytaniami: 'Tom, kiedy to będzie w telewizji?'" - zaczął tłumaczyć.



"Właściwie stało się to dzięki Dawidowi Kwiatkowskiemu, który jest jedną z największych polskich gwiazd rocka i od 2015 roku jest jednym z moich najlepszych przyjaciół. Tego dnia przyszedłem do programu jako normalny widz, żeby obejrzeć nagrania. I wtedy Dawid zaprosił mnie na scenę i przedstawił widowni: 'To mój przyjaciel Tom, jest muzykiem, zaśpiewa wam'. Potem Piotrek, który miał mikrofon powiedział: 'Dawaj Tom, zaśpiewaj coś, masz całą widownię'" - wyjaśnił.

"Potem po prostu zaśpiewałem 'Boyfriend', nie było to nagrywane i nie będzie tego w telewizji (...). Nigdy nie wystąpię w 'The Voice Kids' i nie mam takich planów" - dodał jeszcze.