"Sobowtórka" Roksany Węgiel w "The Voice Kids"? Nie mogli uwierzyć

W najbliższym odcinku muzycznego show "The Voice of Poland" na scenie pojawi się uczestniczka do złudzenia przypominająca zwyciężczynię pierwszej edycji. "Ona wygląda jak Roksana" - krzyczał Dawid Kwiatkowski.

Fani programu "The Voice Kids" zobaczą kolejne Przesłuchania w Ciemno już w najbliższy piątek o godzinie 20:30 w TVP2.



Jedną z uczestniczek czwartej edycji talent show dla najmłodszych będzie Wiktoria Kasprzyk, która na scenie zaśpiewa utwór "Hold My Hand" z repertuaru Jess Glynne.



Już po kilku wyśpiewanych taktach wszyscy trenerzy odwrócili swoje fotele i ze zdumienia przecierali oczy.

"Ona wygląda jak Roksana!" - krzyczał rozemocjonowany Dawid Kwiatkowski podczas występu 12-latki.



Trenerzy zauważyli, że Wiktoria Kasprzyk przypomina Roksanę Węgiel nie tylko z wyglądu. "Mam déjà vu. Masz głos tak samo potężny" - przyznał Tomson. "Ruszasz się i śpiewasz jak ona" - dodał Baron.

Przypomnijmy, że Roksana Węgiel wygrała pierwszą edycję "The Voice Kids". Dzięki temu została również reprezentantką Polski na konkursie eurowizyjnym. Podczas Eurowizji Junior 2018 odniosła zwycięstwo z piosenką "Anyone I Want to Be".

W czerwcu 2019 roku ukazała się jej pierwsza płyta pt. "Roksana Węgiel". Znalazło się na niej 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak "Anyone I Want to Be", "Lay Low", "Żyj", czy "Obiecuję".



