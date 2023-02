Przed widzami pierwsze przesłuchania w ciemno szóstej edycji "The Voice Kids" . W pierwszy odcinkach na scenie zobaczymy 14-letnią Martynę Gąsak, która zaśpiewała utwór "Never Enough" z musicalu "The Greatest Showman".



Warto dodać, że wybrana przez nastolatkę piosenka jest niezwykle trudna, a sam Simon Cowell stwierdził, że to jeden z największych utworów wszech czasów. Wykonanie 14-latki wbiło w fotele trenerów "The Voice Kids".



Trenerzy pod ogromnym wrażeniem 14-letniej Martyny Gąsak. "Masz potężny głos"

"To, co zrobiłaś na tej scenie było absolutnie magiczne. Masz potężny głos" - emocjonowała się Cleo.

"Masz jeden z najlepszych głosów w tej edycji. Twój głos jest niepowtarzalny, niesamowity" - zachwycał się Dawid Kwiatkowski.

"Chciałem ci podziękować, bo miałem dreszcze i to na obu rękach. To było bardzo profesjonalne i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jesteś w szóstej edycji 'The Voice Kids', bo to tacy ludzie jak ty. tworzą jakość tego programu" - dodał poruszony Baron.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 14-letnia Martyna Gąsak wbiła trenerów w fotel! TVP

Kim jest 14-letnia Martyna Gąsak?

Przygodę ze śpiewaniem Martyna rozpoczęła jeszcze w przedszkolu. Zadebiutowała na scenie w wieku sześciu lat, kiedy wzięła udział w konkursie wokalnym. Zaśpiewała w nim przebój "Jedzie pociąg z daleka" Ryszarda Rynkowskiego i zajęła pierwsze miejsce. Swoje umiejętności wokalne 14-latka szlifuje w elbląskim studiu wokalnym. Poza śpiewem interesuje się wizażem i w wolnym czasie tworzy kolorowe makijaże.