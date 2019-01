Sebastian Radzimski: 13-letni rockman w "The Voice Kids"

13-letni Sebastian Radzimski swoim wykonaniem piosenki "Highway To Hell" AC/DC powalił trenerów i publiczność na kolana.

Sebastian Radzimski na scenie "The Voice Kids"

Sebastian Radzimski, mimo młodego wieku, już może pochwalić się byciem frontmanem w rockowym zespole Thunderbolts. Próbkę swoich umiejętności wokalnych dał podczas przesłuchań w ciemno.

Uczestnik wykonał piosenkę "Higway To Hell" AC/DC i odwrócił wszystkie fotele trenerskie.

"Nie masz totalnie żadnych zahamowań na scenie i to się liczy" - mówiła Cleo, która oddała chłopakowi swoje miejsce.

"Od kilku odcinków czekam na takie objawienie i cieszy mnie, że to młodsze pokolenie cały czas się tym jara. Nie chcę brzmieć trywialnie, ale chyba nie ma w tym rzędzie większych ekspertów od rock'n'rolla niż my" - zachwalał Radzimskiego Baron i zarazem zachęcał do przejścia do swojej drużyny.

Rockowe zacięcie członków formacji Afromental na pewno pomogło 13-latkowi w wyborze, który zdecydował, że przygodę z programem będzie kontynuował z trenerskim duetem.

