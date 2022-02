Sandra Michalak debiutuje! Posłuchaj singla "Pod Wiatr"

"Utwór ten jest odzwierciedleniem uczuć i emocji Sandry. Przy pomocy wspaniałych osób zostały one ubrane w odpowiednie słowa i przelane na kartkę papieru" - czytamy w zapowiedzi.

"Pomimo młodego wieku artystka dojrzale porusza powszechny temat osamotnienia, zagubienia oraz niezrozumienia ze strony otoczenia. Obrazuje, że pomimo wielu przeciwności losu należy znaleźć w sobie siłę, aby iść do przodu. To, jak potoczy się nasze życie, zależy w dużej mierze od nas samych" - czytamy dalej.



Singel jest efektem współpracy z wytwórnią FMA Records - Fundacji Młodzi Artyści. Pod teledyskiem pojawiło się wiele komplementów. "Piękna piosenka i teledysk. Życzę samych sukcesów", "Przepięknie Kochana, czuć, że przeżywasz to, co śpiewasz, nie mogę się doczekać, jak ci osobiście pogratuluje, bo jest czego", "Brawa dla ciebie za marzenia i odwagę, by móc je realizować z takim serduchem i mega głosem" - pisali.



Clip Sandra Michalak Pod Wiatr

14-letnia Sandra Michalak dała się poznać w 4. edycji telewizyjnego programu "The Voice Kids". Wokalistka podczas przesłuchań obróciła trzy fotele trenerskie - ostatecznie wybrała drużynę Cleo.