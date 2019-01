Remigiusz Janicki wrócił do "The Voice Kids". "Dzika karta" mu pomogła?

Remek Janicki, którego widzowie poznali w pierwszej edycji "The Voice Kids", po roku wrócił do programu i tym razem zrobił zdecydowanie lepsze wrażenie.

Remigiusz Janicki posłuchał rad Dawida Kwiatkowskiego /Jan Bogacz /TVP

Rok temu Remek Janicki pojawił się w "The Voice Kids" i swoim wykonaniem "Płoną góry, płoną lasy" Czerwonych Gitar nie przekonał do siebie trenerów. W tamtym czasie jednak Dawid Kwiatkowski zachęcił do go szkolenia swojego warsztatu i przybycia do kolejnej edycji programu, wręczając mu własnoręcznie stworzoną "dziką kartę".

W drugiej edycji Janicki wykonał piosenkę "Photograph" Eda Sheerana i obrócił fotele Kwiatkowskiego oraz Cleo.

"Wróciłeś po roku i masz dwa fotele. Możesz być z siebie dumny" - zaczął Dawid.

Wideo Remek Janicki – „Photograph”- Przesłuchania w Ciemno - The Voice Kids 2 Poland

"Co mnie zauroczyło niesamowicie, to twoja barwa głosu. Oczywiście było trochę nieczystości, ale ja zawsze zwalam to na stres. Uwielbiam widzieć progres u siebie i innych ludzi" - dodała Cleo.

Ostatecznie Remigiusz trafił właśnie do zespołu wokalistki.