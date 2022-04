Cleo nie mogła zapanować nad uczestnikami

"Ta trójka to totalny wulkan energii i oni tak szybko się dekoncentrują. Patrzą w inną stronę, rozbiegają się. Musimy popracować nad synchronizacją" - mówiła o trio Paulina Knapik, Franek Płatek i Amelka Jakób, które w programie wykonało piosenkę Viki Gabor "Afera".

Ostatecznie charaktery uczestników udało się nieco utemperować.

"Tak się to powinno otwierać, z taką energią i z taką pewnością siebie. Trzy takie małe skrzaty potrafią rozwalić tylu dorosłych, tak że nam szczęki opadają?" - skomentował występ Tomson.

"Jestem na was zła". Co działo się podczas prób z piosenką ABBY?

Laura Borgieł, Julia Bieniek oraz Marika Brdękiewicz w programie wykonały piosenkę ABBY "The Winner Takes It All" i oczarowały trenerów. "Wyglądacie jak 3 superbohaterki i Waszą supermocą jest talent wokalny" - komentował Baron.

Jednak na próbach nie wyglądało to tak dobrze.

"Dziewczynki, co to jest w ogóle za partyzantka, co to jest w ogóle za utwór, ja się pytam, jaką ma melodię ten utwór? Od samego początku śpiewacie takimi melizmatami, że nie wiadomo, jaka jest melodia w ogóle. Nie może tak być. Z szacunku dla tego utworu, nie można takich rzeczy robić. Nie możecie wymyślać sobie własnej melodii. Jestem na was zła. To jest niedopuszczalne" - mówiła trenerka wokalna, która wspierała na próbach Cleo.

"To było niejadalne. To trochę profanacja piosenki. Nieco się zawiodłam, natomiast wierzę w dziewczyny, że to poprawią - dodała trenerka.

Ostatecznie każda z uczestniczek wspięła się na swoje wyżyny, a występ w bitwach otworzył Julii Bieniek do finału "The Voice Kids".