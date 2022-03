Mateusz Krzykała podczas przesłuchań w "The Voice Kids" wykonał piosenkę Toma Grennana "Little Bit of Love" i zdobył uznanie dwóch foteli trenerskich. Pierwsza odwróciła się wyjątkowo zaintrygowana Cleo, chwilę później fotel Tomsona i Barona odwrócił się za sprawą Dawida Kwiatkowskiego, który wcisnął ich przycisk.



Sam Kwiatkowski nie zdecydował się jednak odwrócić własnego fotela.

Zdjęcie Mateusz Krzykała w "The Voice Kids" / TVP

Trenerzy pod wrażeniem Mateusza Krzykały

Wideo Mateusz Krzykała - "Little Bit of Love" - Przesłuchania w ciemno | The Voice Kids Poland 5

"Masz niesamowity wokal. Taki interesujący. Nie mogłam przestać się wsłuchiwać. Masz tyle fajnych smaczków w tej swojej emisji głosu, że już mam milion pomysłów, co dam ci do śpiewania. Dlatego pierwsza się odwróciłam" - mówiła Cleo

"Jesteś bardzo oryginalny" - dodał natomiast Kwiatkowski.

Tomson i Baron pytali się 13-latka, czy jego głos jest naturalnie z chrypką, czy to efekt mutacji. Gdy dowiedzieli się, że Mateusz ma taki głos od zawsze, poprosili go o inną piosenkę. Uczestnik zaśpiewał dla nich "One And Only" Adele.

Po chwili wybrał drużynę i zdecydował się na współpracę z Cleo. "Mateusz zainteresował mnie tym, jak niesamowicie szuka i kombinuje śpiewając. Ma olbrzymi potencjał, trzeba go jedynie bardziej otworzyć na publiczność" - tak trenerka wytłumaczyła, dlaczego odwróciła fotel.