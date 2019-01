Marysia Nowak w "The Voice Kids": Przebojowa 12-latka

The Voice Kids

Marysia Nowak swoim wykonaniem "Billionaire" zaskoczyła wszystkich trenerów "The Voice Kids”. "Ona ma charakter" - zachwycała się nią Cleo.

Marysia Nowak w "The Voice Kids" /TVP

Marysia Nowak od ósmego roku życia gra w teatrze, szaleje na perkusji, rapuje, a także uprawia strzelectwo sportowe. Choć jej grafik jest bardzo napięty, to i tak znalazła czas, by wziąć udział w programie "The Voice Kids".

12-letnia uczestniczka zaśpiewała utwór "Billionaire" Bruno Marsa i zaskoczyła trenerów doskonałą umiejętnością rapowania i ciekawą barwą głosu. W trakcie jej występu odwróciły się wszystkie fotele.

"Na początku myśleliśmy, że z tą energią wszedł chłopak. To jest dla ciebie argument na plus, bo jednocześnie możesz być zwiewna i delikatna" - komentował Tomson.

"Ona ma charakter! Kochana nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam czarne klimaty soul i R&B" - wtrąciła Cleo. Ostatecznie Marysia zasiliła ekipę chłopaków z Afromental.

Zobacz występ Marysi Nowak w "The Voice Kids":



Wideo Maria Nowak - "Billionaire" - Przesłuchania w ciemno - The Voice Kids 2 Poland

