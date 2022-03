Maja Cembrzyńska niczym Viki Gabor w "The Voice Kids". Co na to trenerzy?

The Voice Kids

Występ Mai Cembrzyńskiej w "The Voice Kids" wywołał u trenerów konsternację. Ci odwrócili swoje fotele, ale mieli do 13-letniej uczestniczki jeden zarzut i prośbę na przyszłość. O co chodziło?

Maja Cembrzyńska wystąpiła w "The Voice Kids" /TVP