Podopieczny Cleo - Mateusz Krzykała - w finale "The Voice Kids" zaśpiewał "Man In The Mirror" Michaela Jacksona, a następnie - w drugim etapie - "Easy On Me" Adele. Głosami widzów pokonał Maję Cembrzyńską z drużyny Tomsona i Barona oraz Alicją Górzyńską od Dawida Kwiatkowskiego.

"Jak nagrasz płytę, to tam będzie klucz do tego świata" - dodał Tomson. "Głęboki oddech, wszyscy są z ciebie bardzo dumni. Myślę, że skradłeś wiele serc, na pewno moje" - podsumowała Cleo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mateusz Krzykała po wygranej w "The Voice Kids": To był dla mnie ogromny szok INTERIA.PL

Mateusz Krzykała w "The Voice of Poland". Wielki talent

Mateusz Krzykała trenerów przekonał już podczas pierwszego występu. Podczas przesłuchań w "The Voice Kids" wykonał piosenkę Toma Grennana "Little Bit of Love" i zdobył uznanie dwóch foteli trenerskich. Pierwsza odwróciła się wyjątkowo zaintrygowana Cleo, chwilę później fotel Tomsona i Barona odwrócił się za sprawą Dawida Kwiatkowskiego, który wcisnął ich przycisk. Sam Kwiatkowski nie zdecydował się jednak odwrócić własnego fotela.

Reklama

"Masz niesamowity wokal. Taki interesujący. Nie mogłam przestać się wsłuchiwać. Masz tyle fajnych smaczków w tej swojej emisji głosu, że już mam milion pomysłów, co dam ci do śpiewania. Dlatego pierwsza się odwróciłam" - mówiła Cleo.

"Mateusz zainteresował mnie tym, jak niesamowicie szuka i kombinuje śpiewając. Ma olbrzymi potencjał, trzeba go jedynie bardziej otworzyć na publiczność" - tak trenerka wytłumaczyła, dlaczego odwróciła fotel.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mateusz Krzykała: Mam wrażenie, że będę startował na Eurowizji Junior INTERIA.PL

Kim jest Mateusz Krzykała?

13-letni wokalista śpiewa non-stop, także podczas treningów koszykówki lub grając w szachy. Próbuje swoich sił także w grze na pianinie. Kocha kulturę japońską. W wolnym czasie z pasją animuje stworzone przez siebie rysunki. Ceni sobie przyjaźnie, jest dobrym i otwartym na innych ludzi chłopcem.

Kim jest ojciec Mateusza Krzykały?

Ojcem Mateusza Krzykały, jest Jacek Krzykała - były koszykarz Śląska Wrocław, z którym odnosił największe sukcesy. To właśnie w klubie z Dolnego Śląska zdobywał tytuły mistrzowskie na przełomie XX i XXI wieku.

Obecnie jest drugim trenerem w zespole juniorów starszych oraz asystentem w drużynie rezerw.