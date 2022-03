Julianna Kytova w "The Voice of Poland" wykonała utwór "Try" Pink i odwróciła fotele Tomsona i Barona oraz Cleo. Dawid Kwiatkowski szybko pożałował swojej decyzji, ale ostatecznie cieszył się, że 14-latka została w drużynie.

"Nie odwróciłem się, bo były tam problemy z intonacją, ale zobaczyłem, że oni idą, więc wiem, ze jesteś w dobrych rękach i oni z tobą popracują" - mówił Kwiatkowski.

"Ja w tobie widzę diament. Masz siłę w głosie, masz potencjał. Tu jest nad czym pracować" - tłumaczyła natomiast Cleo.



Wideo Julianna Kytowa - "Try" - Przesłuchania w ciemno | The Voice Kids Poland 5

Baron ripostuje Cleo. O co poszło

14-letnia Julianna pochodzi z Ukrainy (w Warszawie zamieszkała kilka miesięcy temu) i jest wielką fanką zespołu BTS i wokalisty Tae-hyung. Gra również na saksofonie. I właśnie temat saksofonu doprowadził do utarczki słownej między Baronem i Cleo.

Uczestniczka powiedziała bowiem, że gra na saksofonie od sześciu lat. Baron odparł, że od tylu lat na saksofonie nie gra. Natychmiast zareagowała Cleo, która uznała, że nie można kogoś przekonać tym, że się czego się już nie robi.

"Szukam po prostu nici porozumienia. Ty ciągle strzelasz w piłkę nożną i jak na tym wyszłaś" - ripostował.

Julianna chwilę później dołączyła do ekipy Tomsona i Barona.