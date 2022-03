"Choć ma zaledwie 13 lat każdy dźwięk, który z siebie wydobywa jest perfekcyjny. Julia Bieniek to bez wątpienia jeden z najlepszych głosów nowej edycji 'The Voice Kids'. Zobaczcie przedsmak jej występu, po którym trenerzy nie szczędzili słów zachwytu" - czytamy w zapowiedzi.



"Nie tylko dobrze śpiewasz, ale hipnotyzująco. Największą twoją zaletą jest to, że łapiesz za serce. To jest magia" - rozpływała się Cleo, która odwróciła swój fotel po zaledwie kilkunastu sekundach.

Podobnego zdania była także męska część loży trenerskiej.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Julia Bieniek w "The Voice Kids" TVP

"Śpiewasz zawodowo. To nie jest tylko poziom 'The Voice Kids', ale to poziom dorosłego, dojrzałego śpiewania" - ocenił zachwycony Tomson.

"To jest uczta" - mówił Dawid Kwiatkowski tuż po zakończeniu występu, w trakcie którego Julia zaśpiewała "Lovin' You" z repertuaru Minnie Riperton ( posłuchaj! ).

Kim jest Julia Bieniek - 13-latka z genialnym głosem?

Julia kocha się uczyć i marzy, aby w przyszłości zostać biotechnologiem. W jej życiu zawsze jest też miejsce na muzykę, która jest jej największa pasją obok nauki. Nastolatka jest uczennicą ostatniej klasy szkoły muzycznej I stopnia w Lublinie w klasie skrzypiec. Od dwóch lat kształci także swój głos w Studiu Muzyki Rozrywkowej w Lublinie. Julia nigdy się nie poddaje, bo jak głosi jej życiowe motto "Człowiek, który nigdy nie popełnił błędu - nigdy nic nie zrobił".