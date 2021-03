Jak dorabiali w młodości trenerzy "The Voice Kids"?

The Voice Kids

Zanim wkroczyli w dorosłość Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron imali się różnych zajęć, żeby zarobić na pierwsze wymarzone rzeczy.

"Chciałem być Slashem i marzyłem o wzmacniaczu. Żeby na taki zarobić musiałem pojechać do Norwegii na dwa miesiące, żeby być robotnikiem fizycznym" - zdradził na planie czwartej edycji "The Voice Kids" Baron.

Trener z zapałem wyliczył także kilka zajęć, których się podejmował przed laty.

"Malowałem domy na zewnątrz i wewnątrz, przekładałem chodniki, rąbałem drewno i podejmowałem się wielu innych spektakularnych zadań, o których nie miałem pojęcia, jak np. układanie paneli podłogowych" - wspomina z uśmiechem Baron.



Tomson, jak wiele dzieciaków wychowanych na przełomie lat 80. i 90. zbierał butelki, które później sprzedawał. Zarobione wówczas pieniądze wydawał na największą pasję.



"Kupowałem komiksy o żółwiach ninja" - zdradził Tomson.

Dawid Kwiatkowski od najmłodszych lat interesował się muzyką i znajdował wiele sposobów, aby zarobić na struny do gitary.

"To były trzy tygodnie pracy i oszczędzanie na wszystkim. Było też okłamywanie rodziców, że kupiłem przejazdówkę, a później przez miesiąc trzeba było patrzeć czy kanar nie wsiada do autobusu" - wspomina ze śmiechem Dawid.

"Pierwszą rzeczą, na którą tak naprawdę solidnie odkładałam był aparat fotograficzny. Tak bardzo się cieszyłam, jak miałam go w ręku. I to właśnie nim robiłam najpiękniejsze zdjęcia. Do dziś mam specjalny album, w którym chowałam wszystkie zdjęcia" - zdradziła Cleo.