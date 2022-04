Ida Warskog wystąpiła w pierwszej bitwie programu i pokonała w niej Patrycję Piech oraz Oliwię Gręzak. Trio wykonał utwór Michaela Jacksona "Heal The World". "Nasz świat jest chory i trzeba go uleczyć" - mówił Tomson i gratulował występu każdej z uczestniczek.

Tosia Zakrzewska pokonała w swojej bitwie Juliannę Kytową i Martynę Gregorczyk. Jej wykonanie utworu "Głupcy" Anny Karwan najbardziej przypadło do gustu Tomsonowi i Baronowi.

"Ja jestem pewny, że się spotkamy na dużych scenach, to tylko kwestia czasu" - wyznał Tomson. "To było niezwykle dojrzałe" - wtórował mu Baron. "Dziewczyny, co to było! To była profeska stuprocentowa!" - skomentował Dawid Kwiatkowski.

Maja Cembrzyńska awansowała do sing offu, w tyle zostawiając Marysię Miszk i Karolinę Kutypę. "Wszystkie zmiotłyście mnie z powierzchni ziemi!" - powiedziała Cleo.



W sing offie trzy uczestniczki zostały wybrane przez trenerów do finału. Z programem pożegnali się więc: Maja Janowska, Kornelia Markuszewska oraz Marcel Kotuła.

Internauci niezadowoleni. Maja Janowska poza "The Voice Kids"

Ostateczne wyniki w drużynie Tomsona i Barona nie do końca przypadły do gustu telewidzom. Ci mieli głównie pretensje do duetu trenerskiego, że zabrał do finału Maję Cembrzyńską kosztem Mai Janowskiej. Tą bowiem widziano nawet jako faworytkę do zwycięstwa w show.

"Maja Janowska powinna była przejść. Niesamowity głos i urok osobisty. Ida jest urocza, ma piękną barwę, ale w bitwie, mam wrażenie, że nie kontrolowała głosu w pełni, więc nie wiem, czemu u Mai podkreślono małe niedoskonałości. Uważam, że ma bardziej rozwinięte umiejętności wokalne" - czytamy pod ogłoszeniem wyników na stronie "The Voice".

"Ta druga Maja powinna przejść, gdyż ta Maja za bardzo śpiewa jak Viki", "Maja Janowska nr jeden, bardzo szkoda że jej zabraknie w finale", Maja Janowska najlepsza! Wielki talent, ciężko zrozumieć decyzję trenerów" - pisali widzowie.



Maja Janowska podsumowuje udział w "The Voice Kids"

"Moja przygoda w programie dobiegła końca. Jestem bardzo szczęśliwa że mogłam przeżyć taką piękną przygodę. Doszłam daleko, to spełnienie najskrytszych marzeń. Jestem wdzięczna całej produkcji ATM, wszystkim osobom, które spotkałam na mojej drodze" - napisała Janowska po odpadnięciu z show.

Podziękowała również swoim rywalkom z bitwy oraz pogratulowała awansu do finału Mai Cembrzyńskiej, Idzie Warskog i Tosi Zakrzewskiej.