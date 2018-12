Cleo w "The Voice Kids": Talent to iskierka

The Voice Kids

Nowa trenerka w talent show "The Voice Kids" – Cleo – opowiedziała o nowym wyzwaniu, jakim jest ocenianie młodych uczestników programu oraz zdradziła, jakie wskazówki będzie im przekazywać.

Jak Cleo odnalazła się w nowej roli? /Jan Bogacz /TVP

Informację o zmianie składu trenerskiego w drugiej edycji "The Voice Kids" podano już w sierpniu tego roku. Edyta Górniak zrezygnowała z udziału w programie ze względu na problemy osobiste (zły stan zdrowia matki gwiazdy).

Cleo do "The Voice Kids" trafiła z rekomendacji samej Górniak, co niedługo później potwierdziła na Instagramie.

"Kochani! dostałam propozycję aby zostać trenerką nowej edycji 'The Voice Kids'. Wczoraj zdecydowałam że przyjmę zaproszenie i podejmę wyzwanie sprawdzenia się w nowej roli" - komentowała.



Krótko przed programem dowiadujemy się więcej na temat pracy Cleo w talent show TVP. Wokalistka przygotowała specjalny materiał na temat jej zadań i wsparcia dla uczestników.

"Cieszę się, że mogę dać całe swoje doświadczenie, żeby te dzieciaki mogły się rozwijać dalej i spełniać swoje marzenia" - opowiadała.

Wokalistka przyznała również, że nie zawsze talent da się odkryć już od razu. "Talent to iskierka, nad którą trzeba pracować aż pojawi się porządny płomień" - dodała.



Przypomnijmy, że druga edycja "The Voice Kids" wystartuje 1 stycznia 2019 roku. W składzie trenerskim zobaczymy również Tomsona i Barona oraz Dawida Kwiatkowskiego.

Pierwszy sezon programu wygrała pochodząca z Jasła Roksana Węgiel.