Joanna Klepko, szerzej znana jako Cleo, przed laty próbowała swoich sił w "X Factorze", jednak nie została wówczas doceniona przez jury.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cleo o tym, jak odrzucono ją w "X Factorze" TVP

Dziś jest jedną z największych gwiazd na polskim rynku muzycznym, a jurorzy muzycznego talent show z pewnością plują sobie teraz w brodę, że nie odkryli jej talentu. Zaistnieć pomógł jej za to Donatan. To od nagranego z nim numeru "My Słowianie" zaczęła się wielka kariera piosenkarki.

Cleo w polskim show-biznesie obecna jest od wielu lat, na przestrzeni których wypracowała sobie bardzo charakterystyczny wizerunek. Na castingu do wspomnianego "X Factora" wyglądała zupełnie inaczej. Nie miała wtedy jeszcze swojego słynnego kucyka.



W erze hitu "My Słowianie" zaczęła występować w oryginalnym warkoczu. Później pojawiło się wysokie upięcie, z którego jest obecnie znana. Kucyk stał się jej znakiem rozpoznawczym. Dziś Cleo rzadko widywana jest w innych uczesaniach. Jednak za każdym razem, kiedy rozpuszcza włosy, robi prawdziwą furorę. Nie inaczej było tym razem. Gdy gwiazda opublikowała pojawiła się na próbach w "The Voice Kids" i zaskoczyła charakterystycznego kucyka i zaskoczyła widzów.



Zdjęcie Cleo w "The Voice Kids" / TVP

Dlaczego Cleo nie pojawia się publicznie w rozpuszczonych włosach?

Dlaczego 38-letnia wokalistka zwykle pokazuje się w wysoko upiętym kucyku? Cleo wyjaśniła to niedawno w rozmowie z jednym z portali. Chociaż wie, że jej rozpuszczone włosy "absolutny hit", to na scenie najważniejsza jest dla niej wygoda.

"Pojawiałam się na scenie w rozpuszczonych włosach i nie polecam. Jestem osobą bardzo dynamiczną i rozpiera mnie energia. W momencie, kiedy mam rozpuszczone włosy, to wszystko mam we włosach, na buzi. Wszystko plącze się w mikrofon. Dramat. Więc ja jednak jestem zwolenniczką kuca, to jest bardzo wygodne" - powiedziała Jastrząb Post.



"Oczywiste, że mój kucyk jest doczepiany. Pamiętam, że kiedy wyszedł teledysk do 'My Słowianie', miałam długi warkocz i często pytano się mnie, czy to są moje prawdziwe włosy. Kurczę, przecież gdybym je rozpuściła, to miałabym włosy do kostek, więc tak, pomagam sobie" - mówiła Plotkowi.