Cleo przed "The Voice Kids 3": Dzieci ocenia się najtrudniej

1 styczina 2020 r. na antenie TVP2 pokazany zostanie pierwszy odcinek trzeciej serii "The Voice Kids".

Cleo, która zasiadała na fotelu jurorskim już w poprzedniej edycji programu przyznaje, że jest zaskoczona ilością utalentowanych osób, które przychodzą na przesłuchania. Uważa, że młodzi uczestnicy, podczas trwania talent show zdobywają wiele potrzebnych umiejętności. Wokalistka obecnie dużo czasu spędza w studiu nagraniowym. W 2020 roku planuje bowiem wydać dwie nowe płyty.

"The Voice Kids" odkrywa prawdziwe muzyczne talenty. To właśnie ten talent show pozwolił zaistnieć Roksanie Węgiel czy Wiktorii Viki Gabor - zwyciężczyniom Eurowizji Junior w 2018 i 2019 r. Cleo wyznaje, że gdy zaczynała swoją przygodę z byciem trenerem i jurorem w programie, nie spodziewała się aż tak dużej ilości zdolnych uczestników.

"'The Voice Kids' to niesamowity program, skarbnica talentów. Myślałam, że za którymś razem te talenty zaczną się kończyć, ale one się mnożą. To jest przepiękne, że mamy tak cudowne, zdolne dzieciaki" - mówi agencji Newseria Lifestyle Cleo.

Chociaż wokalistka cieszy się z możliwości uczestniczenia w kolejnej edycji programu, przyznaje, że oceniane wstępów najmłodszych nie należy do najłatwiejszych. Oprócz profesjonalizmu, trzeba wykazać się również wyczuciem i delikatnością, by nie sprawić dzieciom przykrości.

"Dzieci ocenia się najtrudniej, ponieważ są one na wczesnym etapie swojej kariery, drogi muzycznej. Więc trzeba być szczerym, ale nie można też ich zrazić. Myślę, że to jest po prostu dla nich dobra szkoła" - dodaje wokalistka.

Bycie trenerem w popularnym talent show dla dzieci i młodzieży, nie należy do jedynych zajęć wokalistki. Cleo aktualnie jest bardzo zapracowana, ponieważ nagrywa dwie nowe płyty. Albumy, których premiery zaplanowane są na przyszły rok, będą się od siebie znacząco różnić.

"Jestem w tej chwili podczas tworzenia dwóch płyt jednocześnie - nowoczesnej i oldschoolowej, bliższej mojemu sercu. W związku z tym, bez przerwy przebywam w studiu nagraniowym. Myślę, że w przyszłym roku płyty się ukażą. Mam za zadanie do końca tego roku zamknąć materiał. Jest już blisko i myślę, że niebawem będzie można je zobaczyć" - mówi Cleo.

Przypomnijmy, że od drugiej edycji "The Voice Kids", jedynym żeńskim trenerem w programie jest Cleo, która na tym stanowisku zastąpiła Edytę Górniak. Wokalistka błyskawicznie odnalazła się w zasadach talent show. Przypomnijmy, że oprócz Cleo w programie uczestników oceniają Dawid Kwiatkowski oraz duet z grupy Afromental - Tomson i Baron.

W drugiej edycji trenerce poszło na tyle dobrze, że poprowadziła do zwycięstwa 13-letnią AniKę Dąbrowską ( posłuchaj! ), która w finale pokonała wspomnianą już Wiktorię Gabor ( sprawdź! ) i Pawła Szymańskiego ( sprawdź! ).