13-letnia Martyna Malek podczas przesłuchań w ciemno w "The Voice Kids" zaśpiewała utwór "No sory" sanah. Ładny głos, taki opanowany" - stwierdził Tomson jeszcze w trakcie występu, następnie trenerzy zaczęli dyskutować, kto za nimi stoi - chłopak czy dziewczyna. Ostatecznie jednak nikt nie odwrócił fotela. "Jak to" - krzyczała Ida Nowakowska zza kulis.



Maryna Malek pocieszana przez trenerów "The Voice Kids"

Chwilę później trenerzy wytłumaczyli nastolatce, dlaczego każdy z nich nie zdecydował się zaprosić jej do swojej drużyny.

"To są plusy i minusy zbyt intensywnego nasłuchiwania swoich idoli. Ja próbowałem rozszyfrować ciebie w tej piosence, bo dużo starałaś się przemycić dużo sanah. A ja próbowałam znaleźć twoją wrażliwość muzyczną. Tam się wszystko zgadzało, piosenka była dobrze zaśpiewana, ale brakowało mi więcej ciebie" - mówiła Cleo.



"Nie słyszałem sanah. Słyszałem Martynę, ale jeszcze niegotową, po prostu jeszcze nie teraz. Trzymam za ciebie kciuki" - stwierdził Dawid Kwiatkowski.

"Nie przejmuj się efektem. To jest konkurs. Jest tylko jedno podejście. Można śpiewać cudownie, ale to konkretne wykonanie może nie trafić do trenera i jurora" - dodał Tomson.

Cleo przypomniała przy okazji historie jej i Tomsona, którzy odpadali w talent showach, al się nie poddawali (Tomson był w "Idolu", Cleo w "X Factorze").



Widzowie rozczarowani decyzją trenerów "The Voice Kids"

Odpadnięcie Malek wywołało spore zamieszanie wśród widzów. Ci komentowali na Facebooku "The Voice Kids" decyzję o jej porażce i nie kryli pretensji do trenerów.

"Szkoda ze ta dziewczynka, co śpiewała 'No sorry', nie przeszła, bo głos miała dobry".

"Jak mogliście się nie odwrócić, kiedy śpiewała Martyna. Totalnie ustawiony program. ŻENUA", "Dlaczego dziewczyna, która śpiewała przed tym chłopcem (Maksem Piwko - przyp. red.) nie przeszła?!"

"Martyna bardzo ładnie śpiewała i nie przeszła", "Jakby zaśpiewała inna piosenka a nie sanah to by przeszła" - można było przeczytać komentarze widzów, a niektóre z nich ponownie odkurzyli teorię, że śpiewający piosenki sanah w programach typu "The Voice" mają zdecydowanie trudniejsze zadanie, aby zaimponować trenerom i przejść do kolejnych etapów.