Sylwestrowa Moc Przebojów po dwuletniej przerwie powraca na Stadion Śląski w Chorzowie. Na imprezie wystąpią m.in. rumuński Akcent, Viki Gabor, Cleo, Ewelina Lisowska, Michał Wiśniewski, Dawid Kwiatkowski, Bajm, Gromee, Enej, Doda, Paweł Domagała, Dr Alban oraz Liz Mitchell. The Original Lead Singer of Boney M.

Wiadomo, że to jeszcze nie wszystkie gwiazdy Sylwestra Szczęścia - kolejne nazwiska mają zostać ujawnione wkrótce.

Na liście znalazł się też dobrze znany polskim słuchaczom Danzel.

45-letni obecnie wokalista naprawdę nazywa się Johan Waem. Jego kariera nabrała rozpędu po jego udziale w pierwszej edycji belgijskiego "Idola", gdzie przyszły gwiazdor dotarł do półfinału. Dzięki talent show Waem poznał Jaco Van Rijswijka, popularnego producenta, który tworzył przeboje dla Natural Born Grooves. To właśnie Rijswijk wprowadził Danzela w świat muzyki tanecznej.

Światową sławę muzykowi przyniósł hit "Pump It Up" (znalazł się na albumie "The Name of the Jam"). Błyskawicznie zdobył popularność w niemal całej Europie, docierając do pierwszej dziesiątki list przebojów w Austrii, Belgii, Francji, Włoszech, Niemczech, Irlandii i Danii. W Wielkiej Brytanii uplasował się natomiast na 11. miejscu.

W mediach społecznościowych od czasu do czasu Danzel pokazuje zdjęcia swojej najstarszej córki. 21-letnia Keela Christina Waem jest tancerką.



"Tak szybko dorastają... Obserwujcie moją najstarszą córkę" - napisał w poście piosenkarz.



Regularnie informuje też fanów o swoich muzycznych dokonaniach, m.in. o występach z innymi tanecznymi gwiazdami lat 90.

"Gotowy na 2022!" - napisał publikując zdjęcie z nowej sesji.

Kim jest Danzel?

Wokalista cieszył się gigantyczną popularnością w Polsce. "Pump It Up" królowało w niemal wszystkich klubach i dyskotekach w naszym kraju, a Danzel (zapamiętany przez wielu słuchaczy między innymi dzięki swojej dziwnej fryzurze) był u nas tak bardzo lubiany, że to właśnie jako polski reprezentant próbował walczyć o udział w Eurowizji w 2006 roku (w eliminacjach zaprezentował utwór "Undercover").



"To proste, w Belgii nie jestem aż tak popularny, jak w Polsce. Chcę się Polakom za to odwdzięczyć" - mówił w tamtym czasie wokalista.



"Kocham Polskę! Uważam, że jest to piękne państwo ze wspaniałymi ludźmi, którzy są bardzo przyjacielscy. Znam paru artystów z Polski, m.in. Mandarynę, Kombii, Sidneya Polaka i Monikę Brodkę" - powiedział Danzel w jednym z wywiadów.

Jednak i popularność w Polsce w pewnym momencie mocno zmalała. Chociaż Danzel nadal wydawał, a nawet kręcił klipy w naszym kraju (m.in. w Rzeszowie), przestał podbijać listy przebojów. Muzyk obecnie regularnie koncertuje i nagrywa. Cały czas pamięta też o Polsce, występując m.in. na koncercie "Roztańczony Śląski" i podczas "Tańca z gwiazdami" (duet z Eweliną Lisowską w przeboju "Shallow" z filmu "Narodziny gwiazdy").

Szerszej publiczności przypomniał się dzięki gościnnemu występowi w utworze "Cały ten hajs" polskiego rapera Kabe.

Sylwestrowa Moc Przebojów - gdzie oglądać?

Imprezę poprowadzą Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Karolina Gilon, Wiktoria Gąsiewska, Marcelina Zawadzka, Ilona Krawczyńska, Patryk Cebulski oraz Adam Zdrójkowski. W roli współprowadzącej sylwestra zadebiutuje tancerka Izabela Janachowska, która w sierpniu zaliczyła debiut w tej roli w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami".



Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów będzie dostępna między innymi w Polsacie, Polsat Go, w portalu Interia.pl oraz w Polsat News.



Widzowie i internauci od godz. 19:00 w Interii i Polsat Go będą mogli wziąć udział w programie Sylwestrowa Moc Przebojów. Rozgrzewka. Tuż przed startem imprezy sylwestrowej kamery odwiedzą garderoby gwiazd, aby sprawdzić, co robią przed wejściem na scenę. Gwiazdy opowiedzą o swoich noworocznych postanowieniach, a także w jakich językach potrafią powiedzieć "Szczęśliwego Nowego Roku".

Nie zabraknie śpiewania na żywo (karaoke), a do tańca zaproszą tancerze programu "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" - Rafał Maserak i Lenka Kliment.

Odliczanie do sylwestra zaczynamy tuż po świętach Bożego Narodzenia. Od 27 grudnia codziennie w Interii i Polsat Go pojawią się wideonewsy o tym, jak stworzyć wystrzałową stylizację, make-up czy playlistę, która nie pozwoli nawet zatwardziałym przeciwnikom tanecznych imprez podpierać ścian i zostać obojętnym. Radami i swoimi sposobami na udaną noc sylwestrową podzielą się z gwiazdy Sylwestrowej Mocy Przebojów.



Zobaczyć będzie można próbny make-up Marceliny Zawadzkiej, a przy okazji dowiedzieć się o aktualnych trendach i make-up'owych trickach. Poznamy playlisty gwiazd imprezy, czyli piosenki, przy których uwielbiają się bawić w sylwestra. Sprawdzimy także sylwestrowe menu gwiazd, a pomoże w tym Adam Borowicz z Family Food Fight.

Ujawnimy też kulisy największej imprezy sylwestrowej w Chorzowie - zobaczyć będzie można materiały z prób i przygotowań gwiazd do ostatniego występu w tym roku.