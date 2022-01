Sylwestrowa Moc Przebojów po dwuletniej przerwie wróciła na Stadion Śląski. Podczas imprezy wystąpili m.in. Minelli, Olivia Addams, Piotr Kupicha, Viki Gabor, Cleo, Ewelina Lisowska, Michał Wiśniewski, Dawid Kwiatkowski, Bajm, Gromee, Enej, Doda, Paweł Domagała, Dr Alban oraz Liz Mitchell. The Original Lead Singer of Boney M.

Na najlepszej imprezie sylwestrowej w Polsce nie mogło zabraknąć posiadacza wyjątkowego głosu, Michała Szpaka.

Michał Szpak o trasie Wolność Fobia. Kiedy nowa płyta?

W połowie grudnia Michał Szpak zakończył tegoroczną część trasy koncertowej "Wolność Fobia", która jak mówił muzyk "ma na celu uświadamianie ludzi, że wolność w życiu artystycznym i człowieka jest bardzo ważna, że nie można w jakikolwiek sposób wpływać na zdanie drugiego człowieka, a tym bardziej na kontrolowanie stanu emocjonalnego albo stylu".

"Wracamy na tory wraz ze styczniem. Jednak w grudniu jeszcze nie raz zobaczycie mnie na scenie ;) Tak czy siak dziękuje za liczną obecność" - napisał na Instagramie.



- Jest to dla mnie bardzo ważna trasa-retrospekcja, która opowiada o mnie sprzed 'Dreamera', 'Byle być sobą' czy płyty '11'. To historyczny dla mnie moment. To przypomnienie mnie z tych lat, kiedy ludzie nie mogli mnie poznać - opowiadał Michał Szpak w rozmowie z Interią.

Z Instagrama muzyka dowiedzieliśmy się, że muzyk planuje podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów wykonać premierowo swój nowy singel - "Halo Wodospad"! Będzie to wyjątkowa premiera, bo oficjalnie piosenka ma ukazać się dopiero początkiem stycznia.

Podczas sylwestrowej imprezy Polsatu, Michał Szpak zaprezentował cover piosenki Violetty Villas, pt. "Pocałunek Ognia", przepleciony swoim przebojem "Byle być sobą". Na koniec padły zapowiadane słowa "Halo wodospad". Czy nowy singiel gwiazdora ma okazać się coverem? Poczekajmy na oficjalne informacje.

"Kochani, to jedyna osoba, która była sobą - Violetta Villas!" - wykrzyczał ze sceny Szpak!



Tymczasem wykon Michała z Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie!



