Sylwestrowa Moc Przebojów po dwuletniej przerwie powraca na Stadion Śląski. Na imprezie wystąpią m.in. gwiazdy rumuńskiej sceny disco (Minelli, Akcent, Olivia Addams), a także Viki Gabor, Cleo, Ewelina Lisowska, Michał Wiśniewski, Dawid Kwiatkowski, Bajm, Gromee, Enej, Doda, Paweł Domagała, Dr Alban oraz Liz Mitchell. The Original Lead Singer of Boney M.

Krzysztof Ibisz: Robię to od 15 lat i bardzo to lubię

Tradycyjnie jak co roku imprezę poprowadzi Krzysztof Ibisz. Naczelny prowadzący Polsatu opowiedział jaki jest jego przepis na udanego sylwestra. Bez wahania stwierdził, że jest to właśnie prowadzenie Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie.

"Robię to od 15 lat i bardzo to lubię. Mamy taką nadzieję, że razem z nami widzowie wchodzą w Nowy Rok w lepszych humorach, że ten rok będzie jeszcze lepszy, zdrowszy, wspanialszy. Zwłaszcza teraz wszyscy chcemy, żeby był zdrowszy i te dobre nastroje się przydadzą. No miejmy nadzieję, że wejdziemy już w ostatni rok, w którym ta okropna pandemia będzie z nami" - powiedział Krzysztof Ibisz.

Jakie oczekiwania ma konferansjer na tegorocznego sylwestra?

"Chcemy żebyśmy wszyscy się dobrze bawili, żebyśmy nie pamiętali o tych gorszych chwilach, które przeżyliśmy i żebyśmy byli pełni nadziei, że ten rok przyniesie nam spełnienie marzeń. Przyniesie nam może to, o czym w życiu marzymy, ale może też nie wszystko, żeby było o czym marzyć w czasie kolejnego sylwestra z Polsatem za rok" - zażartował.



"Jak zawsze bardzo dobra muzyka, bardzo różna muzyka, więc każdy znajdzie coś co kocha. W czasie Sylwestrowej Mocy Przebojów dużo dobrego humoru, dużo dobrej energii, wspaniałe życzenia i myślę, że to, że będziemy razem z kilkoma milionami widzów telewizji Polsat to jest ogromna siła i to, że jest to taki tzw. 'żywiec absolutny', czyli jesteśmy 'tu i teraz', w tej samej sekundzie razem z naszymi widzami - myślę, że to ma wielkie znaczenie i wielką moc" - zakończył Ibisz.



Sylwestrowa Moc Przebojów - gdzie oglądać?

Imprezę poprowadzą Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Karolina Gilon, Wiktoria Gąsiewska, Marcelina Zawadzka, Ilona Krawczyńska, Patryk Cebulski oraz Adam Zdrójkowski. W roli współprowadzącej sylwestra zadebiutuje tancerka Izabela Janachowska, która w sierpniu zaliczyła debiut w tej roli w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami".



Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów będzie dostępna między innymi w Polsacie, Polsat Go, w portalu Interia.pl oraz w Polsat News.



Widzowie i internauci od godz. 19:00 w Interii i Polsat Go będą mogli wziąć udział w programie Sylwestrowa Moc Przebojów. Rozgrzewka. Tuż przed startem imprezy sylwestrowej kamery odwiedzą garderoby gwiazd, aby sprawdzić, co robią przed wejściem na scenę. Gwiazdy opowiedzą o swoich noworocznych postanowieniach, a także w jakich językach potrafią powiedzieć "Szczęśliwego Nowego Roku".

Nie zabraknie śpiewania na żywo (karaoke), a do tańca zaproszą tancerze programu "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" - Rafał Maserak i Lenka Kliment.

Odliczanie do sylwestra zaczynamy tuż po świętach Bożego Narodzenia. Od 27 grudnia codziennie w Interii i Polsat Go pojawiają się wideonewsy o tym, jak stworzyć wystrzałową stylizację, make-up czy playlistę, która nie pozwoli nawet zatwardziałym przeciwnikom tanecznych imprez podpierać ścian i zostać obojętnym. Radami i swoimi sposobami na udaną noc sylwestrową podzielą się z gwiazdy Sylwestrowej Mocy Przebojów.



Zobaczyć będzie można próbny make-up Marceliny Zawadzkiej, a przy okazji dowiedzieć się o aktualnych trendach i make-up'owych trickach. Poznamy playlisty gwiazd imprezy, czyli piosenki, przy których uwielbiają się bawić w sylwestra. Sprawdzimy także sylwestrowe menu gwiazd, a pomoże w tym Adam Borowicz z Family Food Fight.

Ujawnimy też kulisy imprezy sylwestrowej - zobaczyć będzie można materiały z prób i przygotowań gwiazd do ostatniego występu w tym roku.