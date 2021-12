Sylwestrowa Moc Przebojów po dwuletniej przerwie powraca na Stadion Śląski. Na imprezie wystąpią m.in. gwiazdy rumuńskiej sceny disco (Minelli, Akcent, Olivia Addams), a także Viki Gabor, Cleo, Ewelina Lisowska, Michał Wiśniewski, Dawid Kwiatkowski, Bajm, Gromee, Enej, Doda, Paweł Domagała oraz Liz Mitchell. The Original Lead Singer of Boney M.

Jedną z gwiazd imprezy będzie także Dr. Alban!

Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie: Kim jest Dr. Alban?

Alban Uzoma Nwapa (to prawdziwe nazwisko Dr. Albana) na przełomie lat 70. i 80. przyjechał do Szwecji, by tam studiować stomatologię. W celu opłacenia nauki zdecydował się na pracę w roli DJ w sztokholmskim klubie "Alphabet Street".

Szybko zaczął zdobywać popularność, szczególnie, że nie ograniczał się tylko do puszczania ludziom muzyki z płyt, lecz również urozmaicał swoje występy śpiewaniem piosenek.

Pod koniec lat 80. Alban uzyskał pełne uprawnienia zawodowe i zaczął rozkręcać praktykę lekarską.

"Pracowałem wprawdzie zaledwie dwa lata i już później nigdy tego nie robiłem, ale - pracowałem!" - mówił serwisowi RMFOn.pl o leczeniu uzębienia Szwedów.

Wkrótce doszło do spotkania, które zmieniło jego życie - w 1990 r. poznał nieżyjącego już Denniza Popa, cenionego szwedzkiego producenta, DJ-a i kompozytora, współpracownika m.in. Ace Of Base, Britney Spears czy 'N Sync. To dzięki niemu ukazała się debiutancka płyta Dr. Albana (taki przyjął pseudonim sceniczny) - "Hello Africa".

Album z przebojowymi singlami "Hello Africa" i "No Coke" odniósł spory sukces (złoto w m.in. Niemczech, Szwajcarii czy Austrii, w sumie prawie milion sprzedanych egzemplarzy). Rok 1992 należał już do Albana, który postanowił kuć żelazo, póki gorące.

Płyta "One Love" przyniosła takie piosenki, jak m.in. "It's My Life", "Sing Hallelujah" czy tytułową "One Love". Mieszanka eurodance'u, popu, hip hopu, reggae i dancehallu znakomicie sprawdzała się na dyskotekach. Albanowi udało się nawet trafić w gusta Brytyjczyków - "It's My Life" dotarł do 2. miejsca tamtejszej listy przebojów, "Sing Hallelujah" zatrzymało się na pozycji 16.

"Wszyscy wokół mówią ci, co masz robić: matka, ojciec, jakiś wujek. Kiedy masz osiemnaście lat, w niektórych krajach dwadzieścia czy dwadzieścia jeden, stajesz się dorosły, dorastasz, dojrzewasz. Nikt więc nie powinien mówić ci, co masz robić. Więc piosenka jest właśnie o tym, chciałem powiedzieć: 'hej, nie mów mi, co mam robić! Mogliście ustawiać mnie, kiedy miałem sześć, dziesięć lat, ale teraz mam osiemnaście, dwadzieścia, to jest moje życie'" - wspominał w RMFOn.pl.

Alban podkreślał, że po 2000 roku w muzyce nic się nie dzieje.

"Praca nad muzyką jest odtwórcza, wszyscy powielają i kopiują, nie powstaje nic nowego, artyści przerabiają stare piosenki. Lata dziewięćdziesiąte były oryginalne, teraz ludzie kopiują i to nie jest zbyt kreatywne. Tamta dekada była unikalna" - mówił, co nie przeszkadza mu to w odświeżaniu swoich najpopularniejszych utworów.

W 2020 roku Dr. Alban wrócił w nieoczekiwanej kolaboracji z... Popkiem.



Popek przygotował nową wersję wielkiego przeboju "It's My Life". Nowa wersja została wzbogacona o zwrotkę rapera ( sprawdź! ). Produkcją singla zajął się Claysteer.



