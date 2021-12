Sylwestrowa Moc Przebojów po dwuletniej przerwie powraca na Stadion Śląski w Chorzowie. Na imprezie wystąpią m.in. gwiazdy rumuńskiej sceny disco (Minelli, Akcent, Olivia Addams), a także Viki Gabor, Cleo, Ewelina Lisowska, Michał Wiśniewski, Dawid Kwiatkowski, Bajm, Gromee, Enej, Doda, Paweł Domagała, Dr Alban oraz Liz Mitchell. The Original Lead Singer of Boney M.



"Już od wielu lat ten wyjątkowy wieczór spędzamy z telewizją Polsat" - podkreślił zespół znany z taki przebojów jak "Kamień z napisem Love", "Skrzydlate ręce", "Radio Hello" czy "Symetryczno-liryczna".

W przedsylwestrowej rozmowie zdradzili, co przygotowali na zakończenie roku. Zaprezentują własne przeboje oraz jeden utwór innego wykonawcy. "Piosenki są gotowe, wyjątkowe aranżacje, wyjątkowe covery" - skomentowali muzycy. Nie wyjawili jednak żadnych tytułów.



Zespół Enej - gwiazda Sylwestrowej Mocy Przebojów

W 2021 roku minęło 10 lat od wygranej muzyków w "Must Be The Music". Dla działającej od 2002 r. grupy, udział w pierwszej polskiej edycji programu w Polsacie był trampoliną do kariery. Od tego czasu Enej zyskał ogólnopolski rozgłos i kolekcjonuje kolejne nagrody, a jego przeboje biją rekordy popularności na antenach rozgłośni radiowych i w serwisach internetowych.

Zespół Enej tworzą obecnie: Piotr "Lolek" Sołoducha, Mirosław "Mynio" Ortyński, Paweł "Bolek" Sołoducha, Jakub "Czaplay" Czaplejewicz, Łukasz "Długi" Przyborowski, Damian "Pinki" Pińkowski, Kornel Kondrak, Piotr "Panzer" Pankowski.



Grupa ma w dorobku obecnie sześć albumów studyjnych. W maju 2021 roku wydali album kompilacyjny "Idealny sen".



Sylwestrowa Moc Przebojów - gdzie oglądać?

Imprezę poprowadzą Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Karolina Gilon, Wiktoria Gąsiewska, Marcelina Zawadzka, Ilona Krawczyńska, Patryk Cebulski oraz Adam Zdrójkowski. W roli współprowadzącej sylwestra zadebiutuje tancerka Izabela Janachowska, która w sierpniu zaliczyła debiut w tej roli w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami".



Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów będzie dostępna między innymi w Polsacie, Polsat Go, w portalu Interia.pl oraz w Polsat News.

Widzowie i internauci od godz. 19:00 w Interii i Polsat Go będą mogli wziąć udział w programie Sylwestrowa Moc Przebojów. Rozgrzewka. Tuż przed startem imprezy sylwestrowej kamery odwiedzą garderoby gwiazd, aby sprawdzić, co robią przed wejściem na scenę. Gwiazdy opowiedzą o swoich noworocznych postanowieniach, a także w jakich językach potrafią powiedzieć "Szczęśliwego Nowego Roku".



Nie zabraknie śpiewania na żywo (karaoke), a do tańca zaproszą tancerze programu "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" - Rafał Maserak i Lenka Kliment.

Od 27 grudnia codziennie w Interii i Polsat Go pojawiają się wideonewsy o tym, jak stworzyć wystrzałową stylizację, make-up czy playlistę, która nie pozwoli nawet zatwardziałym przeciwnikom tanecznych imprez podpierać ścian i zostać obojętnym. Radami i swoimi sposobami na udaną noc sylwestrową podzielą się z gwiazdy Sylwestrowej Mocy Przebojów.

Ujawnimy też kulisy największej imprezy sylwestrowej w Chorzowie - zobaczyć będzie można materiały z prób i przygotowań gwiazd do ostatniego występu w tym roku.