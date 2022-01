Sylwestrowa Moc Przebojów po dwuletniej przerwie wróciła na Stadion Śląski. Podczas imprezy wystąpili m.in. Minelli, Olivia Addams, Piotr Kupicha, Viki Gabor, Cleo, Ewelina Lisowska, Michał Wiśniewski, Dawid Kwiatkowski, Bajm, Gromee, Enej, Doda, Paweł Domagała, Dr Alban oraz Liz Mitchell. The Original Lead Singer of Boney M.



Po odliczaniu do Nowego Roku, tuż po północy, na scenę wjechał duży tort dla Dawida Kwiatkowskiego. "Nasz serdeczny kolega ma dzisiaj urodziny, cóż to za szczęście mieć urodziny w sylwestra!" - mówiła Karolina Gilon. "Wszystkiego najlepszego, braciszku" - krzyknęła Cleo.

Następnie Doda i Cleo, z pomocą publiczności, zaśpiewały "Sto Lat" wokaliście, który 1 stycznia świętuje urodziny - w tym roku 26. Młody piosenkarz nie mógł ukryć wzruszenia.

"Wszystkim życzę takiej bratniej duszy, jaką jest Dawid Kwiatkowski" - powiedziała Cleo, po czym namówiła solenizanta na wspólne wykonanie piosenki "Bratnie dusze".



Wideo Urodziny Dawida Kwiatkowskiego

Wcześniej Dawid Kwiatkowski wystąpił z piosenkami "Proste" i "Bez ciebie", Cleo natomiast zaprezentowała swoje przeboje "Za krokiem krok" i "My Słowianie".