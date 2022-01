Sylwestrowa Moc Przebojów po dwuletniej przerwie wróciła na Stadion Śląski. Podczas imprezy wystąpili m.in. Minelli, Olivia Addams, Piotr Kupicha, Viki Gabor, Cleo, Ewelina Lisowska, Michał Wiśniewski, Dawid Kwiatkowski, Bajm, Gromee, Enej, Doda, Paweł Domagała, Dr Alban oraz Liz Mitchell. The Original Lead Singer of Boney M.

Cleo wykonała swoje przeboje "Za krokiem krok" oraz "My Słowianie", a także "Cold Heart" Eltona Johna w duecie z Danzelem i "Bratnie dusze" z Dawidem Kwiatkowskim.



Uwagę zwróciły również jej kreacje. Na początku pokazała się w złotej sukience i oryginalnym nakryciu głowy. Druga stylizacja to krótka czerwona sukienka w folklorystycznym stylu. Do tego wokalistka dobrała korale oraz czerwoną koronę z kwiatów.



"Ten rok był dla mnie bardzo pracowity, tak bardzo że nie miałam czasu żeby realizować niektóre swoje plany i pomysły. Moim postanowieniem na 2022 jest wcielić w życie to co mam w głowie i w notatniku. Szykują się duże zmiany i duże projekty!" - pisała Cleo na swoim Instagramie.



Imprezę prowadzili Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Karolina Gilon, Wiktoria Gąsiewska, Marcelina Zawadzka, Ilona Krawczyńska, Patryk Cebulski oraz Adam Zdrójkowski.



W roli współprowadzącej sylwestra debiutowała tancerka Izabela Janachowska, która w sierpniu zaliczyła debiut w tej roli w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami".



