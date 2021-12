Sylwestrowa Moc Przebojów po dwuletniej przerwie powraca na Stadion Śląski. Tegoroczna odsłona odbędzie się pod hasłem Sylwester Szczęścia.



Sylwestrowa Moc Przebojów - gdzie oglądać?

Imprezę poprowadzą Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Karolina Gilon, Wiktoria Gąsiewska, Marcelina Zawadzka, Ilona Krawczyńska, Patryk Cebulski oraz Adam Zdrójkowski. W roli współprowadzącej sylwestra zadebiutuje tancerka Izabela Janachowska, która w sierpniu zaliczyła debiut w tej roli w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami".



Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów będzie dostępna między innymi w Polsacie, Polsat Go, w portalu Interia.pl oraz w Polsat News.



Widzowie i internauci od godz. 19:00 w Interii i Polsat Go będą mogli wziąć udział w programie Sylwestrowa Moc Przebojów. Rozgrzewka. Tuż przed startem imprezy sylwestrowej kamery odwiedzą garderoby gwiazd, aby sprawdzić, co robią przed wejściem na scenę. Gwiazdy opowiedzą o swoich noworocznych postanowieniach, a także w jakich językach potrafią powiedzieć "Szczęśliwego Nowego Roku".

Nie zabraknie śpiewania na żywo (karaoke), a do tańca zaproszą tancerze programu "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" - Rafał Maserak i Lenka Kliment.

Sylwestrowa Moc Przebojów - kto wystąpi?

Na Stadionie Śląskim wystąpią m.in. popularni przedstawiciele rumuńskiej sceny disco (Minelli, Akcent, Olivia Addams), a zagranicznymi gwiazdami będą także pochodzący z Belgii Danzel ("Pump It Up"), Dr. Alban (szwedzki wokalista pamiętany z przebojów "It's My Life" i "Sing Hallelujah") oraz Liz Mitchell. The Original Lead Singer of Boney M.

Nie zabraknie również największych gwiazd polskiej sceny muzycznej - swoje przeboje zaprezentują Michał Szpak, Beata Kozidrak i Bajm, Golec uOrkiestra, Viki Gabor, Doda, Cleo, Ewelina Lisowska, Michał Wiśniewski, Dawid Kwiatkowski, Gromee, Enej, Paweł Domagała i Papa D.