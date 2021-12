Świąteczne wyznanie Dody: "W tym roku byłam silna, w przyszłym chcę być szczęśliwa"

Ostatnie lata nie były najłaskawsze dla piosenkarki. Pomimo że premierę miał film "Dziewczyny z Dubaju", nad którym pracowała wspólnie z Marią Sadowską, a Doda zdobyła nagrodę "Przebój Lata RMF FM" za utwór "Don't Wanna Hide" z tego filmu, to prywatnie był to dość trudny czas - rozwodu, a także walki z załamaniem nerwowym. W rozmowie z Super Expressem, gwiazda wyznała jak wyglądały jej święta Bożego Narodzenia.

W poprzednich latach piosenkarka nie miała siły, ani ochoty obchodzić świąt tak, jak zwykle. "Dwa ostatnie lata były dla mnie ciężkie. Udawałam, że wszystko jest OK, a w środku byłam w rozsypce. Nie cieszyły mnie wtedy święta" - wyznała Super Expressowi. Na szczęście w życiu Doroty Rabczewskiej nadszedł lepszy moment. Wokalistka w końcu widzi świat w jasnych barwach!

"W tym roku wreszcie jest inaczej. Ubrałam już nawet choinkę - koniecznie sztuczną, która służy przez lata i jest ekologiczna - jestem przeciwnikiem wycinania żywych choinek. Poczułam atmosferę świąt, nie mogę się ich doczekać i cieszę się, że spędzę je z rodzicami. Wreszcie i dla to będą wesołe święta! - powiedziała SE przeddzień Wigilii.

Piosenkarka stara się też dbać o zdrowie i dietę rodziców, nawet w Wigilię, gdy większość ludzi pozwala sobie zjeść więcej niż na co dzień. Doda szczególnie cieszyła się na tradycyjną sałatkę ze śledziem, ale pamięta też, by dbać o figurę. "W tym roku byłam silna, w przyszłym chcę być szczęśliwa" - napisała Doda na swoim Instagramie.



Wkrótce czeka ja wiele wyzwań zawodowych - zagra na Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie, a wcześniej, bo już 27 grudnia, pojawi się nowy singel Dody - "Fake love", który ma szansę zostać przebojem przyszłorocznego karnawału!



"Serdecznie Was witam na pokładzie i dziękuję tym co ze mną pozostali! mam nadzieję że mój najnowszy singiel, którego premiera jeszcze w tym miesiącu będzie dla Was równie miłą niespodzianką co dla mnie Wasza obecność i wsparcie!" - pisała niedawno wokalistka.

Gwiazda do nowej piosenki stworzy również klip. Być może nowa piosenka będzie zapowiedzią nowego albumu Dody, której dyskografię zamyka album "Dorota" z 2019 roku.

