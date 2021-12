Michał Wiśniewski: Ile ma lat? Wiek, wzrost, waga, znak zodiaku

Michał Wiśniewski urodził się 9 września 1972 roku, co oznacza, że obecnie ma 49 lat, a jego znak zodiaku to Panna.

Czy Michał Wiśniewski jest wysoki? Odpowiedź, na pytanie, ile lider Ich Troje ma wzrostu, brzmi 176 cm. Na pewno nie należy on więc do niskich mężczyzn.

Nie wiadomo, ile waży Michał Wiśniewski, choć w tym roku artysta zdradził w mediach społecznościowych, że przytył podczas pandemii. Jego waga wskazywała wówczas około 79 kg, jednak od tego czasu udało mu się prawdopodobnie zrzucić parę kilo.

Michał Wiśniewski: Wykształcenie i kariera

Michał Wiśniewski miał trudne dzieciństwo, ponieważ jego rodzice mieli problem z uzależnieniem od alkoholu. Wychowywała go babcia, ale po jej śmierci artysta trafił do domu dziecka, a następnie do rodzin zastępczych. Gdy w wieku nastoletnim przeprowadził się do Niemiec, ukończył tam szkołę muzyczną, w której nauczył się grać na fortepianie.

Po powrocie do Polski uczył się w zawodowej szkole budowlanej. Zanim stał się sławny, próbował rozmaitych zajęć, m.in. pracy w hurtowni cebuli oraz jako monter wysokościowy. Muzyczna kariera Michała Wiśniewskiego zaczęła się w 1994 roku, gdy poznał Jacka Łągwę, z którym postanowił założyć zespół Ich Troje.

Grupa zyskała ogromną popularność. Międzynarodową sławę Michałowi Wiśniewskiemu i grupie Ich Troje przyniosła Eurowizja, w której zespół brał udział dwukrotnie. Debiut w festiwalu był niezwykle udany, a Polska z utworem "Keine Grenzen - Żadnych granic" zajęła w 2003 roku siódme miejsce. W 2006 roku utwór "Follow My Heart" nie pozwolił wejść Ich Troje do finału.

Michał Wiśniewski na przestrzeni lat nie współpracował jedynie z Ich Troje, ale był również wokalistą zespołu Spooko, z którym wydał dwa albumy. Śpiewał też w grupie Red Head i ze znaną postacią Eurowizji Wierką Serdiuczką.

W pewnym momencie postanowił realizować się także solowo, nagrywając kilka albumów studyjnych. Pozostawał jednak jednocześnie otwarty na współpracę z innymi wokalistami, w tym również z własnymi dziećmi. Duet Michała Wiśniewskiego z córką Etiennette zachwycił fanów.

Ponadto Michał Wiśniewski zapowiedział w mediach społecznościowych, że 2022 rok będzie niezwykle intensywny.

"Pozostała nam już teraz tylko sesja Ich Troje! Zapowiada się intensywny rok dwa tysiące dwudziesty drugi. Naprawianie i odrabianie zaległości z pandemii. Pędzimy w galopie. Oby tylko nie odbić się od ściany" - napisał w sieci Michał Wiśniewski, informując tym samym swoich fanów na Instagramie, że wciąż planuje rozwijać się z Ich Troje.



"W nowy rok wkraczam 'goły' ale wolny od zaniedbań finansowych z przeszłości, trzeźwy i z wielką nadzieją na sprawiedliwość i oczyszczenie z bezpodstawnych zarzutów. 2022 zacznie się od koncertów, kolejnej edycji 'TTBZ' przez spóźniony jubileusz zespołu na przepięknym ogrodzienieckim zamku dla TV Polsat oraz najpierw wspominkowej serii 'Jestem Jaki Jestem - Pamiętasz?' aż po 3. edycję jesienią. No to co? Zawsze Naprzód - Nigdy Wstecz!" - podkreślił w najnowszym wpisie.

Warto wspomnieć, że Wiśniewski ma doświadczenie nie tylko jako muzyk, ale również aktor. Był bohaterem filmu dokumentalnego Sylwestra Latkowskiego "Gwiazdor". Zagrał też rolę uzależnionego od hazardu Fraglesa w komedii kryminalnej Mikołaja Haremskiego "Lawstorant" oraz transwestyty Loletty Billas w produkcji Konrada Aksimowicza "Zamiana".

Nie należy również zapominać, że wystąpił w reality show "Jestem jaki jestem", które dotyczyło jego samego, ale także Marty Wiśniewskiej, która pozostała wówczas jego żoną.

Ponadto, od 10 września 2021 roku można go oglądać jako jurora w programie "Twoja twarz brzmi znajomo".

Michał Wiśniewski: Najpopularniejsze piosenki

Najpopularniejsze piosenki Michała Wiśniewskiego:

- " Powiedz "

- " Zawsze z Tobą chciałbym być "

- " A wszystko to"

- " Wypijmy za to "

- " Razem a jednak osobno "

- " Keine Grenzen"

- " Follow My Heart "

- " Babski świat "

- " Zatańcz ze mną "

- " Tango straconych "

Michał Wiśniewski: Żony i dzieci

Michał Wiśniewski obecnie wydaje się być szczęśliwy w swoim piątym małżeństwie - z Polą Wiśniewską, która podobnie jak on ma czworo dzieci z poprzednich związków. Para pobrała się w 2020 roku.

Zanim jednak lider Ich Troje odnalazł się u boku utalentowanej fotograficznie partnerki, był w związkach małżeńskich z: Dominiką Tajner (2012-19), Anną Świątczak (2006-11), Martą Mandarynkiewicz (2002-2006) i Magdą Femme (1996-2001).



Ile dzieci ma Michał Wiśniewski?

Lider Ich Troje ma w sumie piątkę dzieci. Najstarsza z jego pociech ma 19 lat, a najmłodsza zaledwie 10 miesięcy.

19-letni Xavier i 18-letnia Fabienne to owoc związku Michała Wiśniewskiego i Mandaryny, 15-letnia Etienette i 13-letnia Vivienne to córki Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak, a najmłodszy syn Falco Amadeus to dziecko Michała Wiśniewskiego i jego aktualnej żony, Poli Wiśniewskiej.

Michał Wiśniewski: Instagram

Profil Michała Wiśniewskiego na Instagramie obserwuje obecnie ponad 109 tys. osób.

Instagram: @m_wisniewski1972



Czerwonowłosy lider zespołu Ich Troje dzieli się tam ważnymi dla niego momentami z życia prywatnego i zawodowego. Pokazuje zdjęcia z koncertów i programów telewizyjnych, a także z domu, w którym często spędza czas z żoną i swoimi dziećmi.

