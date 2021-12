Sylwestrowa Moc Przebojów po dwuletniej przerwie powraca na Stadion Śląski w Chorzowie. Na imprezie wystąpią m.in. Viki Gabor, Cleo, Ewelina Lisowska, Michał Wiśniewski, Dawid Kwiatkowski, Bajm, Gromee, Enej, Doda, Paweł Domagała, Dr Alban oraz Liz Mitchell. The Original Lead Singer of Boney M.

Wiadomo, że to jeszcze nie wszystkie gwiazdy Sylwestra Szczęścia - kolejne nazwiska mają zostać ujawnione wkrótce.

Do listy dołączył właśnie jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów - Michał Szpak.

Michał Szpak o trasie Wolność Fobia. Kiedy nowa płyta?

W połowie grudnia Michał Szpak zakończył tegoroczną część trasy koncertowej "Wolność Fobia", która jak mówił muzyk "ma na celu uświadamianie ludzi, że wolność w życiu artystycznym i człowieka jest bardzo ważna, że nie można w jakikolwiek sposób wpływać na zdanie drugiego człowieka, a tym bardziej na kontrolowanie stanu emocjonalnego albo stylu".

"Wracamy na tory wraz ze styczniem. Jednak w grudniu jeszcze nie raz zobaczycie mnie na scenie ;) Tak czy siak dziękuje za liczną obecność" - napisał na Instagramie.



- Jest to dla mnie bardzo ważna trasa-retrospekcja, która opowiada o mnie sprzed 'Dreamera', 'Byle być sobą' czy płyty '11'. To historyczny dla mnie moment. To przypomnienie mnie z tych lat, kiedy ludzie nie mogli mnie poznać - opowiadał Michał Szpak w rozmowie z Interią.

"Kreacje sylwestrowe już obmyślone i przygotowane? Zaśpiewa dla Was również Michał Szpak, więc gwarantujemy, że będzie moc!" - czytamy na profilu Polsatu na Instagramie.



Sylwestrowa Moc Przebojów - gdzie oglądać?

Imprezę poprowadzą Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Karolina Gilon, Wiktoria Gąsiewska, Marcelina Zawadzka, Ilona Krawczyńska, Patryk Cebulski oraz Adam Zdrójkowski. W roli współprowadzącej sylwestra zadebiutuje tancerka Izabela Janachowska, która w sierpniu zaliczyła debiut w tej roli w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami".



Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów będzie dostępna między innymi w Polsacie, Polsat Go, w portalu Interia.pl oraz w Polsat News.



Widzowie i internauci od godz. 19:00 w Interii i Polsat Go będą mogli wziąć udział w programie Sylwestrowa Moc Przebojów. Rozgrzewka. Tuż przed startem imprezy sylwestrowej kamery odwiedzą garderoby gwiazd, aby sprawdzić, co robią przed wejściem na scenę. Gwiazdy opowiedzą o swoich noworocznych postanowieniach, a także w jakich językach potrafią powiedzieć "Szczęśliwego Nowego Roku".

Nie zabraknie śpiewania na żywo (karaoke), a do tańca zaproszą tancerze programu "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" - Rafał Maserak i Lenka Kliment.

Odliczanie do sylwestra zaczynamy tuż po świętach Bożego Narodzenia. Od 27 grudnia codziennie w Interii i Polsat Go pojawią się wideonewsy o tym, jak stworzyć wystrzałową stylizację, make up, czy playlistę, która nie pozwoli nawet zatwardziałym przeciwnikom tanecznych imprez podpierać ścian i zostać obojętnym. Radami i swoimi sposobami na udaną noc sylwestrową podzielą się z gwiazdy Sylwestrowej Mocy Przebojów.



Zobaczyć będzie można próbny makeup Marceliny Zawadzkiej, aby dowiedzieć się o aktualnych trendach i makeup'owych trickach. Poznamy playlisty gwiazd imprezy, czyli piosenki, przy których uwielbiają się bawić w sylwestra. Sprawdzimy także sylwestrowe menu gwiazd, a pomoże w tym Adam Borowicz z Family Food Fight.

Ujawnimy też kulisy największej imprezy sylwestrowej w Chorzowie - zobaczyć będzie można materiały z prób i przygotowań gwiazd do ostatniego występu w tym roku.