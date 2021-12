"Fake Love" to zapowiedź czwartego solowego albumu Dody, której muzyczne początki sięgają 2000 r. i zespołu Virgin.

W najnowszym singlu wokalistka śpiewa o uzależnieniach od emocji i drugiego człowieka.

"Wszyscy słuchając bitu imprezowego, tanecznego, zapominają o tej warstwie lirycznej, która jest bardzo ważna i w tej piosence również niezwykle istotna. Ja też potraktowałam ten utwór jako ujście, jakiś taki wentyl dla moich różnych sytuacji życiowych, smutnych. I rzeczywiście ta piosenka opowiada o 'Fake Love', czyli o tytułowej miłości, która nie jest prawdziwa, jedyna którą znam, jedyna którą zaznałam w życiu" - tłumaczyła Doda w rozmowie z RMF FM.

Współautorami nagrania są Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór, Radboud Miedema, Twan Ray i Emily Middlemas. Dwaj pierwsi mają na koncie przeboje dla m.in. Roksany Węgiel, Viki Gabor, Kayah, Zuzy Jabłońskiej, Michała Szczygła, Marty Gałuszewskiej, Lanberry, Marcina Maciejczaka i Alicji Szemplińskiej.



Wideo Fake Love

Doda i "Fake Love". Kiedy premiera teledysku?

Doda w mediach społecznościowych przekazała, że teledysk "Fake Love" trafi do sieci 31 grudnia. Tego samego dnia wokalistka będzie jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów. Na imprezie Polsatu ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie wystąpią także m.in. Akcent, Viki Gabor, Cleo, Ewelina Lisowska, Michał Wiśniewski, Dawid Kwiatkowski, Bajm, Gromee, Enej, Paweł Domagała, Dr Alban oraz Liz Mitchell. The Original Lead Singer of Boney M.

W tym roku poznaliśmy promującą film "Dziewczyny z Dubaju" (Doda jest współproducentką filmu) piosenkę "Don't Wanna Hide". Utwór przyniósł jej nagrodę "Przebój Lata RMF FM".

Dodajmy, że dyskografię wokalistki zamyka album "Dorota" z 2019 roku.



