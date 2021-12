Dawid Kwiatkowski , który już 31 grudnia 2021 wystąpi podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie , jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich artystów młodego pokolenia.

Popularny piosenkarz, w młodości często porównywany do Justina Biebera, ma mnóstwo fanów, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

Ci jednak, którzy chcą dowiedzieć się nieco więcej na jego temat, wyszukują w sieci informacji, ile Dawid Kwiatkowski ma lat i wzrostu, jaki jest jego Instagram i znak zodiaku, czy ma dziewczynę, dzieci oraz rodzeństwo. Ciekawi ich również to, jak wyglądały początki kariery Dawida Kwiatkowskiego w show-biznesie.

Wszystkie najważniejsze informacje o gwieździe Sylwestra z Polsatem znajdziecie w naszym artykule!



Dawid Kwiatkowski: Ile ma lat? Wiek, wzrost, waga, znak zodiaku

Dawid Kwiatkowski urodził się 1 stycznia 1996 roku, co oznacza, że ma 25 lat, a jego znak zodiaku to Koziorożec.

Piosenkarz nie należy może do najwyższych, ale z pewnością nie jest też niski. Dawid Kwiatkowski mierzy 174 cm, co oznacza, że jego wzrost jest średni.

Dawid Kwiatkowski jako dziecko

Dawid Kwiatkowski: wykształcenie i kariera "polskiego Justina Biebera"

Jakie wykształcenie ma Dawid Kwiatkowski? Młody artysta uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego nr IV w Gorzowie Wielkopolskim, jednak w drugiej klasie przerwał naukę. Ponownie podjął próbę zdobycia średniego wykształcenia. Tym razem przez internet, ale nie podszedł do egzaminów maturalnych. Wiadomo, że w przeszłości trenował hip hop.

Dawid Kwiatkowski bywa często porównywany z Justinem Bieberem, ponieważ oboje zaczynali karierę w młodym wieku, publikując piosenki w serwisie YouTube.

Dawid Kwiatkowski w 2012 razem z zespołem "Two of Us" wygrał konkurs talentów "Askana Łowi Talenty". W podobnym czasie próbował również swoich sił w programie rozrywkowym " Must Be the Music. Tylko muzyka ".

W show Polsatu nie dotarł do półfinałów, ale rok później udało mu się wydać debiutancki singel "Biegnijmy", który przyniósł mu dużą popularność. Podobnie jak kolejna piosenka "Na zawsze". Został doceniony i otrzymał dwie nagrody na gali "Glam Awards 2013".

Jego debiutancki album "9893" odniósł duży sukces. Płyta pokryła się złotem i ugruntowała pozycję Dawida Kwiatkowskiego w show-biznesie. W 2014 roku młody artysta zdobył prestiżową Europejską Nagrodę Muzyczną MTV w kategoriach dla najlepszego polskiego wykonawcy i najlepszego artysty Europy Wschodniej.



Niedługo później Dawid Kwiatkowski wydał kolejne albumy: "9893 Akustycznie", gdzie znalazły się akustyczne aranżacje jego piosenek z pierwszej płyty i drugi solowy album "Pop&Roll", który osiągnął status platynowej płyty. Następne albumy Dawida Kwiatkowskiego to: "Element trzeci", "Countdown", który przyniósł mu kolejną nagrodę Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy i "13 grzechów niczyich".

Dawid Kwiatkowski wystąpił też w programie "Dancing with the Stars". Taniec z gwiazdami", gdzie zajął trzecie miejsce. Widzowie mogą go również kojarzyć jako jurora takich programów jak: "SuperDzieciak" czy "The Voice Kids".

Dawid Kwiatkowski: Najpopularniejsze piosenki

Najpopulrniejsze piosenki Dawida Kwiatkowskiego to:



"Na zawsze", "Yin Yang", "Biegnijmy", "COUNTDOWN", "Bez ciebie", "Proste" oraz "Bratnie dusze" - w duecie z Cleo .

Dawid Kwiatkowski: rodzina. Czy ma rodzeństwo, dziewczyna, dzieci

Dawid Kwiatkowski nie ma dzieci i nie wiadomo, czy pozostaje obecnie w związku.

Od czasu do czasu publikuje w sieci zdjęcia z przyjaciółkami, jednak piosenkarz bardzo chroni tę sferę życia, więc trudno stwierdzić, czy ma dziewczynę.

Latem 2019 roku w mediach sugerowano, że Dawid Kwiatkowski jest w związku z piękną blondynką, z którą spędził wakacje. Szybko okazało się jednak, że Dominika to tylko jedną z jego bliskich koleżanek.



Dawid Kwiatkowski z mamą w programie "Starsza pani musi fiknąć"

Podobnie było z niejaką Sarą, z którą Dawid Kwiatkowski również zapozował do zdjęcia, pisząc "uuuaaaa, wchodzimy w siódmy (!!!) rok razem, pow down b*****s! - co, zdaniem niektórych mogło być dowodem na to, że są parą. Tym razem jednak dziennikarze znów zbyt szybko podchwycili temat, ponieważ Sara okazała się po prostu bliską mu siostrą menadżera piosenkarza.

Dawida Kwiatkowskiego często łączy się również z Cleo, z którą artysta po prostu się przyjaźni. Podobno artyści mają świetne relacje.

Dawid Kwiatkowski i tłum jego fanek pod "Dzień dobry TVN"

Odpowiedź na pytanie, czy Dawid Kwiatkowski ma rodzeństwo, brzmi tak.

Ma dwóch przyrodnich braci: Mateusza oraz Michała .



Dawid Kwiatkowski: Instagram

Dawid Kwiatkowski aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Ma m.in. konto na Instagramie, gdzie prowwadzi profil, który obserwuje już ponad milion i 300 tys. użytkowników.

Instagram: @kwiatkowsky.

Dawid Kwiatkowski publikuje na Instagramie zdjęcia z życia zawodowego i prywatnego. Pojawiają się tam fotki z wakacji, wypadów z przyjaciółmi, programów telewizyjnych czy koncertów.



