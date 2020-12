Sylwestrowa Moc Przebojów 2020/2021 w Polsacie. Jak dziś wygląda Loona?

Loona w latach 90. zasłynęła przebojem "Bailando" i to wciąż jej największy hit, mimo że na koncie ma już siedem albumów i kilkanaście singli. Co słychać u popularnej wokalistki holenderskiego pochodzenia, która będzie jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie?

Loona w 2000 r. /Peter Bischoff /Getty Images

46-letnia obecnie wokalistka będzie jedną z gwiazd tegorocznej imprezy sylwestrowej Polsatu, która odbędzie się pod hasłem "największa domówka w Polsce". Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów będzie dostępna w Telewizji Polsat, IPLA.TV, Interia.pl oraz Polsat News.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sylwestrowa Moc Przebojów 2020 - największa domówka w Polsce! Polsat

Loona, czyli Marie-Jose vad der Kolk to holenderska wokalistka, tancerka i autorka tekstów. Karierę rozpoczęła na początku lat 90. XX wieku, kiedy to poznała się z DJ Sammym. W pierwszych latach kariery działała pod pseudonimem Carisma, a usłyszeć można ją było na debiutanckiej płycie producenta.



Pierwsza solowa płyta Holenderki, "Lunita", stworzona już pod pseudonimem Loona, ukazała się w 1999 roku. Producentem był oczywiście DJ Sammy, a na pierwszego singla promującego wybrano cover Paradiso "Bailando" (ukazał się rok wcześniej). Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę. Numer został uznany najpopularniejszą piosenką 1998 roku w Niemczech, a ponadto podbijał listy przebojów w Belgii, Szwajcarii, Holandii, Francji, Polsce, Hiszpanii i krajach skandynawskich.

Kolejne single z płyty "Hijo de la Luna" ( posłuchaj! ) oraz "Donde Vas" ( posłuchaj! ) również zostały pozytywnie przyjęte, chociaż popularnością nie mogły doścignąć "Bailando".



Clip Loona Bailando

Wokalistka postanowiła wykorzystać swoje pięć minut i już w 2000 roku otrzymaliśmy kolejny album pt. "Enre dos Aguas". Singlami promującymi płytę były m.in. bardzo dobrze przyjęte przez publikę utwory "Mamboleo" oraz "Latino Lover". Numery na żywo usłyszała również polska publiczność. Loona po raz pierwszy w naszym kraju wystąpiła właśnie w 2000 roku na Festiwalu w Sopocie.

Clip Loona Latino Lover

Trzecia i czwarta płyta Loony, które wydane zostały odpowiednio w 2002 ("Colors") i 2005 ("Wind of Time") roku, nie zostały już tak entuzjastycznie przyjęte przez szerszą publiczność, jak dwie poprzednie. Warto natomiast odnotować, że na "Wind of Time" znalazł się cover utworu "Tears in Heaven" Erica Claptona.

Po wydaniu krążka numer cztery Loona ogłosiła tymczasowe zawieszenie kariery (wokalistka zaszła w ciążę, a w 2005 r. urodziła córkę o imieniu Saphira Maria). Ojcem dziecka jest wspomniany DJ Sammy, z którym rozeszła się - prywatnie i zawodowo - pod koniec pierwszej dekady XXI wieku.



Po powrocie do muzyki Loona wydała jeszcze trzy albumy studyjne. Ostatni z nich "Badam" ukazał się w 2016 roku, a promował go singel o tym samym tytule. Rok później gwiazda wypuściła nową piosenkę "Summer of Love".



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Loona El Tiburon

Przez ten czas największą popularnością cieszył się wydany w 2009 roku numer "Vamos a la Playa", który na Youtube został obejrzany ponad 123 miliony razy. Wokalistka wciąż może liczyć na spore grono zagorzałych fanów, zwłaszcza w Niemczech, co sprawia, że jej kariera nie załamała się tak jak innych gwiazd lat 90.

We wrześniu tego roku przypomniała się występując gościnnie u innej gwiazdy lat 90. - Captain Jacka w piosence "Sunny Side of Life".



Clip Captain Jack Sunny Side of Life - feat. Loona

Oprócz wydawania kolejnych singli i płyt Loona zasiadała również w jury siódmej edycji niemieckiego programu "Popstars".



Loona potrafiła wzbudzić również sporo kontrowersji. W 2013 roku przyznała się, że agencja PR-owa, dbająca o jej wizerunek, puściła w obieg plotkę, że piosenkarka spotyka się z niemiecką modelką Giną-Lisą Lofthink. Holenderka ma na swoim koncie również rozbieraną sesję w niemieckim "Playboyu" (2012).

Clip Loona Badam

Piosenkarka wielokrotnie w trakcie kariery odwiedzała Polskę. Oprócz koncertu w Sopocie, wystąpiła w m.in. w Bydgoszczy (2011 rok), Gdyni (2014 rok, Sylwestrowa Moc Przebojów), Ostródzie (2015 rok, Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tanecznej), Zatorze (2016 rok, Engeryland) oraz Zakopanem (2016 Sylwester z Dwójką) i Kielcach (2018 rok, Festiwal Muzyki Tanecznej).

Tak teraz wygląda Loona:

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Sylwestrowa Moc Przebojów 2020 w Polsacie. Gwiazdy na planie spotu 1 / 14 Paulina Sykut-Jeżyna jako prowadząca wystąpi w parze z Krzysztofem Ibiszem. Źródło: Polsat Autor: Robert Prach/WBF udostępnij

