QUIZ: Jesteś "Daddy Cool?"

Grupa Boney M. to do dziś - obok szwedzkiego zespołu ABBA - jedna z największych ikon europejskiej sceny disco. W sumie na całym świecie rozeszło się ok. 150 mln płyt, a status nieśmiertelnych przebojów mają takie piosenki jak m.in. "Daddy Cool", "Rasputin", "Rivers of Babylon" czy "Hooray! Hooray! It's a Holi-Holiday!", choć jedna z wokalistek w składzie znalazła się przede wszystkim za sprawą urody, a Bobby Farrell miał przede wszystkim na scenie robić show. Do historii przeszedł też ocenzurowany ze względów politycznych występ zespołu podczas festiwalu w Sopocie w 1979 r. Sprawdź, jak dobrze znasz historię niemieckiej formacji - jesteś "Daddy Cool"?