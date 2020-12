Michał Szpak pokazał zdjęcie z babcią. Wspomniał też zmarłą matkę

Tegoroczne święta skłoniły Michała Szpaka do otworzenia się przed fanami. Pokazał piękne rodzinne zdjęcia.

Michał Szpak występował m.in. w roli trenera w programie "The Voice of Poland" /Jan Bogacz /materiały prasowe

Michał Szpak to młody wokalista, który ma w Polsce oddane grono fanów.

Reklama

Jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, jednak niezbyt często dzieli się swoim życiem prywatnym.



Nigdy nie ukrywał jednak, że jest osobą bardzo rodzinną.

Z okazji tegorocznych świąt podzielił się z fanami zdjęciem z babcią, a w komentarzach posypały się komplementy. "Jak miło popatrzeć na takie zdjęcia. Wesołych świąt dla Ciebie i całej twojej rodziny!", "Wielkie szczęście, że posiadasz taką babcię" - pisali internauci i zaznaczali, że jest do niej bardzo podobny.



Instagram Post

Pokazał również archiwalne zdjęcie z mamą, która zmarła pięć lat temu. Była dla niego bardzo ważna - to po niej odziedziczył miłość do muzyki, jej także zadedykował swój album "Byle być sobą".

Fani przekazali wokaliście słowa wsparcia. "Piękne wspomnienia. Przytulam", "Cudowna była", "Bezcennie jest czasem zajrzeć w przeszłość", "Piękna kobieta, tak, jak cała wasza Rodzinka" - pisali.

Instagram Post

Michał Szpak ma troje rodzeństwa: starszego brata Damiana oraz dwie siostry: starszą Marlenę i najmłodszą w tym gronie Ewę. Marlena Szpak skończyła szkołę muzyczną w Krakowie, uczyła się też śpiewu we Włoszech. Z kolei Damian Szpak jest bokserem i entuzjastą aktywnego stylu życia. Swoich sił w muzyce próbuje też najmłodsza z rodzeństwa Ewa.

Wideo Przesłuchanie - Michał Szpak (Eska TV/Ipla)

Wokalista będzie jedną z gwiazd tegorocznej imprezy sylwestrowej Polsatu, która odbędzie się pod hasłem "największa domówka w Polsce". Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów będzie dostępna w Telewizji Polsat, IPLA.TV, Interia.pl oraz Polsat News.



Sylwestrowa Moc Przebojów 2020 w Polsacie. Gwiazdy na planie spotu 1 / 14 Paulina Sykut-Jeżyna jako prowadząca wystąpi w parze z Krzysztofem Ibiszem. Źródło: Polsat Autor: Robert Prach/WBF udostępnij

----------------------------------------

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź »

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link GRAM o duże pieniądze już teraz!