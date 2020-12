Maryla Rodowicz na Sylwestrowej Mocy Przebojów. "Idziemy w to!"

Maryla Rodowicz zaśpiewa podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie! A niewiele brakowało, byśmy po raz pierwszy od wielu lat nie usłyszeli w sylwestra "Małgośki"! Jak to się stało, że Maryla Rodowicz, która początkowo zamierzała spędzić sylwestra przed telewizorem, jednak wystąpi na największej domówce w Polsce? Opowiedziała o tym w rozmowie z Polsat News.

Maryla Rodowicz będzie jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie AKPA

We wtorek wieczorem media obiegła informacja, że Maryla Rodowicz nie zagra na żadnej imprezie w sylwestra. Fani nie mogli w to uwierzyć.

"Zaczęłam czytać komentarze internautów i po prostu się wzruszyłam. Bo jakże słodki jest taki komentarz: 'Nie będzie Maryli na sylwestra? To znaczy, że rok 2021 jest odwołany? A my chcemy, żeby on przyszedł bo ten jest okropny'". Albo: 'Sylwester bez Maryli to jak Święta bez Kevina'". A Doda powiedziała, że sylwester bez Maryli to jak makowiec bez maku!



"Doduniu, pozdrawiam cię" - powiedziała Maryla w Polsat News. I dodała: "Pomyślałam, że jednak byłoby dobrze zagrać. A dzisiaj do mnie zadzwonił Polsat i pomyślałam sobie: 'Idziemy w to! Spotykamy się na antenie Polsatu!'".

Wideo Maryla Rodowicz przed Sylwestrową Mocą Przebojów

Co w jej wykonaniu usłyszymy w sylwestra? Maryla nie zdradziła jednak zbyt wiele.



"Artysta zawsze chce zagrać nowe utwory, a ja mam ich bardzo dużo. Ale jak słyszę: 'Nie, musi być Małgośka', to co mam zrobić? Musi być ta 'Małgośka'. A co poza tym, to jeszcze pomyślę".

Repertuar to tylko jeden z elementów występu. Maryla przez lata przyzwyczaiła swoich fanów do niezwykłych, odważnych strojów. A w czym zobaczymy ją tym razem?

"Kreacja jest kombinowana. Ja dzisiaj od rana kopię w mojej garderobie, która jest przepastna i wymyślam. Tego nie było, tego dawno nie było w telewizji; żeby się nie powtarzać, by to było świeże, radosne i wesołe. To jest w końcu sylwester, to nie może być jakaś czarna sukienka, tylko musi być spektakularny kostium" - stwierdziła wokalistka w rozmowie z Polsat News.



Maryla Rodowicz przy okazji złożyła też życzenia fanom i widzom. Czego im życzy? A czego życzy sobie w 2021 roku?



"Życzę wszystkim fanom tego samego, czego sobie życzę. Żebyśmy byli zdrowi, a to nie jest puste hasło, bo ten covid nas naprawdę wymęczył. Mnie też dotknął, więc wiem, co to jest. To jest okropne, niebezpieczne. Nie chcemy już chorób. Chcemy być zdrowi, szczęśliwi i bogaci" - powiedziała na zakończenie Maryla.

Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów wystąpią również m.in. Michał Szpak, Doda, Bajm z Beatą Kozidrak, Alicja Majewska, Dawid Kwiatkowski, Sylwia Grzeszczak, Sławomir, Enej, Czadoman, Daj To Głośniej, Stefano Terrazzino i Liber & InoRos, After Party, Feel, Piersi, Brave & Antek Smykiewicz, Michał Wiśniewski oraz Mandaryna.

Zagraniczne gwiazdy imprezy to Loona, Boney M. feat Maizie Williams, FunFactory oraz Lou Bega.

Występy gwiazd muzycznych to tylko jedna z wielu atrakcji. Wróżbita Maciej przedstawi horoskop na nadchodzący rok, Rafał Maserak nauczy nas jak tańczyć w domu, zaś Tomasz Barański i jego grupa NEXT będą towarzyszyć gwiazdom podczas ich występów.



Największą domówkę w Polsce poprowadzą dwie pary: Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz oraz Karolina Gilon i Rafał Maserak.

Transmisja Sylwestrowej Mocy Przebojów będzie dostępna w Telewizji Polsat, IPLA.TV, Interia.pl oraz Polsat News.