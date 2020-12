Kajra nie widziała swojej mamy od lutego. Pokazała, jaki prezent od niej dostała

Żona Sławomira Kajra postanowiła podzielić się prywatnymi uwagami w związku ze świętami. Okazało się, że z powodu pandemii koronawirusa wokalistka od lutego nie widziała swojej mamy.

Sławomir i Kajra będą gwiazdami Sylwestrowej Mocy Przebojów w Polsacie /Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN /East News

Na swoim profilu na Instagramie Kajra pokazała prezent, jaki dostała od swojej mamy.

Reklama

"Święta są dla mnie szczególne trudne pod tym względem... myślę, że pandemia odebrała wielu dziadkom widok wnuków, czy rodzicom swoich dzieci ... jestem z Wami całym sercem! Nie wiem skąd moja Mama o tym wiedziała - ale ten paczkowy Mikołaj był mi baaardzo potrzebny. Postawił mnie do pionu, który czasem tracę. Jestem silna, ale czasem ... ... ..." - napisała żona Sławomira.

Pod choinką Kajra znalazła koc, na którym jest jej wspólne zdjęcie z mamą wraz z kilkoma motywacyjnymi zdaniami.

"Kiedykolwiek poczujesz się przytłoczona pamiętaj czyją jesteś córką i wyprostuj swoją koronę! Zawsze pamiętaj, że jesteś SILNIEJSZA niż się wydajesz, ODWAŻNIEJSZA niż myślisz i KOCHANA bardziej niż wiesz. Owiń się w to i uważaj to za duże przytulenie. Kocham Cię, twoja MAMA" - napisała.

Instagram Post

Kajra kończy 35 lat. Jak zmieniała się żona Sławomira? 1 / 14 27 kwietnia 35 lat kończy Magdalena Kajra Kajrowicz, wokalistka od początku kariery wspierająca swojego męża Sławomira na scenie. Zobaczcie, jak zmieniała się żona "króla rock polo"! Źródło: Reporter Autor: Karol Makurat udostępnij

Przypomnijmy, że Magda Kajrowicz od sierpnia 2011 r. jest żoną Sławomira Zapały. Para zna się jeszcze od czasów studiów aktorskich.



Clip Sławomir Miłość w Zakopanem

Kajra towarzyszy gwiazdorowi rock polo na każdym koncercie - jest częścią zespołu Trzymamy się Zapały. Była też z nim współprowadzącą programu "Big Music Quiz" w TVP.

Ich największym przebojem jest "Miłość w Zakopanem" (ponad 227 mln odsłon, najpopularniejszy polski teledysk na YouTube).

W październiku 2020 r. ukazała się płyta "The Best of" promowana singlami "Weekendowy korsarz", "Weselny pyton" i "Totalny Love". W klipach do tych dwóch ostatnich piosenek Kajra wychodzi za Krzysztofa Ibisza, jednego z najpopularniejszych prezenterów Polsatu.

Clip Sławomir Weselny Pyton

Kajra z Ibiszem ponownie spotkają się już 31 grudnia podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów. Wokalistka u boku Sławomira pojawi się na scenie jako jedna z gwiazd "największej domówki w Polsce", a Ibisz będzie jednym z prowadzących imprezę.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sławomir & Kajra z platynową płytą Interia.tv

W sylwestrową noc Telewizja Polsat organizuje największą w Polsce domówkę! 31 grudnia o godzinie 20:00 rozpocznie się Sylwestrowa Moc Przebojów, podczas której nauczymy się tańca od Rafała Maseraka, a wróżbita Maciej przygotuje dla wszystkich znaków zodiaku horoskop na Nowy 2021 Rok, dotyczący zdrowia, miłości i pracy.

Sylwestrowa Moc Przebojów 2020 w Polsacie. Ujęcia za kulisami 1 / 22 Paulina Sykut-Jeżyna Źródło: Polsat Autor: Robert Prach/WBF udostępnij

W studio na żywo wystąpią m.in.: Bajm, Doda, Sylwia Grzeszczak, Dawid Kwiatkowski, Enej, Alicja Majewska, Czadoman, Michał Szpak, After Party, Feel, Piersi, Brave & Antek Smykiewicz, Michał Wiśniewski, Mandaryna, Daj to głośniej, Sławomir, Stefano Terrazzino i Liber&InoRos. Usłyszymy też "Bailando" i "Vamos a la Playa" w wykonaniu lubianej w Polsce Loony, największe przeboje Boney M, a zakochani w muzyce lat 90. będą wspominać swoją młodość przy dźwiękach zespołu Fun Factory.

Transmisja będzie dostępna w Telewizji Polsat, IPLA.TV, Interia.pl oraz Polsat News.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sylwestrowa Moc Przebojów 2020 - największa domówka w Polsce! Polsat

----------------------------------------

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź »

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link GRAM o duże pieniądze już teraz!