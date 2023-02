Norma Sabrina Salerno urodziła się 15 marca 1968 roku, a swoją karierę muzyczną rozpoczęła pod koniec lat 80. Zanim jednak do tego doszło, pracowała w modelingu, brała udział w wyborach miss oraz była prezenterką "Premiatissima" w Chanel 5.

Swoją przygodę ze śpiewaniem zaczęła oficjalnie w 1986 roku. Wtedy też ukazał się jej pierwszy singel "Sexy Girl" ( posłuchaj! ), który przypadł do gustu włoskiej publiczności. Jednak to był dopiero początek.

W 1987 roku światło dzienne ujrzały single "Boys (Summertime Love)" i "Hot Girl", które zapewniły Sabrinie (bo pod tym imieniem występowała na muzycznej scenie) międzynarodową sławę. Ta oprócz wokalu kusiła również wdziękami w teledyskach i na koncertach. Pierwszym z nich był fakt, że jej hit miał bardzo kontrowersyjny teledysk - w nim skąpo ubrana Sabrina prężyła się w basenie. Początkowo w kilku krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii jego emisja była zakazana, bo kilkukrotnie widać było sutek piosenkarki. Utwór jednak był tak uwielbiany przez słuchaczy, że telewizje musiały zdecydować się na emisję klipu.

Furorę zrobił również wakacyjny teledysk w basenie.

Wideo Sabrina Salerno - Boys

Artystka wiedziała co zrobić, by zostać zapamiętaną przez publiczność. Skandalem zakończył się także jej występ podczas imprezy sylwestrowej w Hiszpanii w 1988 roku, gdzie podczas wykonywania piosenki "Hot Girl" wokalistce "wyskoczyła" pierś.

Kim jest Sabrina Salerno?

Włoszka oficjalnie zadebiutowała w 1987 roku albumem "Sabrina", a rok później światło dzienne ujrzała płyta "Super Sabrina", którą promował m.in. utwór "My Chico" z wymownym teledyskiem. Singel okazał się najpopularniejszą piosenką wokalistki w jej ojczystym kraju, a media w Europie okrzyknęły piosenkarkę nowym symbolem seksu.

Warto dodać, że inną piosenkę z tego krążka - "Like a Yo-Yo" wyprodukował kultowy Giorgio Moroder. Nagła popularność sprawiła, że Sabrina stała się rozchwytywaną gwiazdą w całej Europie. Włoszka koncertowała m.in. w Rosji (na Stadionie Olimpijskim dała trzy koncerty, które łącznie zobaczyło 50 tys. osób) oraz na Montreux Jazz Festival. Krótko po tym sukcesie wystąpiła także w Sopocie ze swoimi dotychczasowymi przebojami.

Zdjęcie Sabrina Salerno w 1989 roku na scenie / Brian Rasic / Contributor / Getty Images

Po pierwszych, dość dużych sukcesach, wokalistka powróciła do telewizji i została gwiazdą programu "Ricomincio da 2" w 1990 roku. Rok później wydała pierwszą piosenkę po włosku, "Siamo donne". Nowy singel zwiastował premierę krążka "Over the Pop". Fani Sabriny musieli czekać aż 5 lat na jej kolejny album, "Maschio dove sei", który był w pełni nagrany w języku włoskim. Album ten przeszedł bez echa, za to zdobył pozytywne opinie recenzentów.

W pewnym momencie Sabrina zaczęła interesować się także innymi aspektami kultury - w 1996 roku zagrała w sztuce teatralnej, "I cavalieri della Tavola Rotonda", a dwa lata później pojawiła się w "Uomini sull'orlo di una crisi di nervi". Po krótkiej przerwie od muzyki, w 1999 roku wydała płytę "A Flower's Broken".

Zdjęcie W 2020 roku miała zaszczyt poprowadzić festiwal w San Remo. Dla gwiazd to wielkie wyróżnienie / Daniele Venturelli / Contributor / Getty Images

W 2004 roku gwiazda ustatkowała się i wyszła za mąż za Enrico Montiego. Krótko później na świat przyszedł ich syn, Luca Maria. W 2005 roku zagrała w filmie kina niezależnego, "Colori". Trzy lata później po 20 latach ponownie odwiedziła Sopot, gdzie wystąpiła w ramach nostalgicznego wieczoru lat 80. u boku innych gwiazd - Samanthy Fox, Sandry czy Thomasa Andersa.

W 2010 roku wydała singel "Call Me" (z repertuaru Blondie) w duecie z Samanthą Fox. W czerwcu 2014 roku natomiast wydała singel "Colour Me". Rok później wydała cover utworu "Ouragan", a w 2018 roku nową piosenkę "Voices". W 2019 natomiast ponownie zagrała w filmie komediowym "Modalita aereo", gdzie wcieliła się w samą siebie.

Jest jedną z najbardziej utytułowanych włoskich artystek w historii - sprzedała łącznie około 20 milionów płyt.

Wideo Sabrina Salerno Boys Moscow 1989

Sabrina Salerno po latach nadal zachwyca!

Sabrina Salerno nie nagrywa w ostatnim czasie nowych piosenek, ale pojawia się w programach telewizyjnych, a czasem gościnnie w projektach innych włoskich gwiazd. Przez cały czas dba o kontakt z fanami na swoim Instagramie, gdzie obserwuje ją 1,3 miliona osób. Gwiazda publikuje zdjęcia z prywatnych momentów, ale także pozowane fotografie, w których pokazuje swoje wysportowane ciało.

Zawsze spotyka się z pozytywnym odzewem swoich wiernych fanów. "Z każdym dniem jesteś piękniejsza", "Dzisiejsza Sabrina jest tysiąc razy ładniejsza od tej sprzed lat" - piszą fani.

