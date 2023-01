28-letnia Ava Max ( posłuchaj! ), a właściwie Amanda Ava Koci, to pochodząca z Albanii wokalistka. Jej rodzice z powodów politycznych musieli opuścić ojczyznę i zamieszkali w Stanach Zjednoczonych.



Sama Ava karierę rozpoczęła przeprowadzając się do Los Angeles, gdzie postanowiła spełnić swoje marzenie o międzynarodowej popularności. Tę przyniósł jej przebój "Sweet But Psycho" ( posłuchaj! ), który ma już ponad 800 mln wyświetleń na Youtube.

"Sweet But Psycho" to jeden z kilku przebojów Avy Max, które trafiły na płytę "Heaven & Hell". Debiutancki krążek wokalistki ukazał się 18 września 2020 roku. Jego znakomitym wynikom komercyjnym nie przeszkodziła nawet pandemia. Na krążku znalazły się też numery: "So Am I" (podwójna platyna, sprawdź!), "Torn" (platyna, posłuchaj!), "Salt" (podwójna platyna, posłuchaj!), "Kings & Queens" (platyna, zobacz klip!) i "Who's Laughing Now" (sprawdź!).

Cztery single z albumu dotarły na szczyt najczęściej odtwarzanych utworów w polskich rozgłośniach radiowych, a sam album w dniu premiery pokrył się w Polsce platyną.



"'Heaven & Hell' reprezentuje jasność i mrok, dobro i zło, anioła i diabła siedzących na twych ramionach. Chodzi mi o dwoistość wyzwań, którym na co dzień musimy stawiać czoła. Niektóre utwory są mroczne, inne bardziej pozytywne. 'Heaven & Hell' łączy je wszystkie" - wyjaśniała Ava.

Nowa Lady Gaga?

Ava Max szybko zaczęła być porównywana do bardziej znanych koleżanek z branży muzycznej - Madonny oraz Lady Gagi (obie wokalistki porównywano wizualnie).

"Była jedną z największych - i nadal jest jedną z największych - popowych diw w naszych czasach. Nigdy nie zawodzi. Gaga również myśli nieszablonowo, co robią najlepsi artyści. Nikt nie może tego zrobić jak Gaga. To dla mnie ogromny komplement! Ona jest Włoszką, a ja Albanką, więc jesteśmy jak sąsiadki!" - mówiła na początku kariery Ava o Gadze i Madonnie.

Jednak, gdy kariera wokalistki mocniej się rozwinęła Max zauważyła, że dziennikarze powinni przestawać porównywać ją z autorką "Bad Romance" i "Poker Face".

"Wiele osób mnie do niej porównuje, jest niesamowita, jest artystką dekady, więc trudno powiedzieć o niej coś złego. Myślę, że wiele osób nas do siebie porównuje, bo mamy blond włosy i nagrywamy pop, co jest dziwne. Ludzie nie powinni porównywać tak często kobiet" - mówiła "The Sun".

Dodała też, że takie porównania mają napędzać rywalizację między obiema piosenkarkami, której ta młodsza nie ma szans wygrać. "Widzę siebie jako siebie więc jestem tymi porównaniami zdziwiona. Mam wielu popowych idoli i każdy po części jest we mnie" - przyznała.

Druga płyta Avy Max już wkrótce. To będzie jej rok

Po światowej trasie koncertowej promującej płytę "Heaven & Hell", Ava Max zapowiedziała na jesień 2022 roku wydanie drugiego albumu pt. "Diamonds & Dancefloors". Wokalistka - z powodu wycieku całej płyty do sieci - zdecydowała się przełożyć jednak jej premierę na początek 2023 roku.

Do tej pory poznaliśmy single "Maybe You're The Problem", "Million Dollar Baby", "Can't Fight The Moonlight" i "Weapons". Ostatnią zapowiedzią albumu był numer "Dancing’s Done", który ukazał się krótko przed świętami.

"To bardzo ważne, aby mieć chwytliwą melodię, która nie będzie chciała wyjść ludziom z głów i do której będą chcieli tańczyć. Równie ważny jest tekst. Musisz napisać tekst, z którym identyfikujesz się nie tylko ty, ale także inni. Zawsze staram się pisać teksty inspirowane moimi doświadczeniami. Często poruszam również temat równouprawnienia kobiet. Najpierw pisałam dużo piosenek dla moich dziewczyn, więc teraz przyszedł czas na złamane serce" - zdradzała przepis na przebój w rozmowie z "KMAG-iem".