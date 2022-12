Poniższe zestawienie to niewielki wycinek dotychczas ogłoszonych koncertów, które czekają nas w ciągu najbliższych 12 miesięcy. A dodajmy, że w 2024 r. w Polsce pojawią się też Metallica (dwa różne koncerty na PGE Narodowym w Warszawie - 5 i 7 sierpnia 2024) oraz Celine Dion (Atlas Arena, Łódź - 8 marca 2024, Tauron Arena Kraków - 10 marca 2024).

Robbie Williams - Kraków, Tauron Arena, 12 marca 2023

Już na początku 2023 r. w trasę "The XXV Tour" rusza Robbie Williams . W ten sposób Brytyjczyk planuje podsumować swoją 25-letnią obecność na scenie. Swoją karierę rozpoczął w Take That , ale od tamtego czasu przeszedł długą - nie tylko artystyczną - drogę.

Na początku września na półki sklepowe trafiła płyta "XXV", na której znaleźć można jego największe solowe przeboje i ulubione utwory fanów. Wtedy Robbie Williams po raz 14 trafił na 1. miejsce zestawień w Wielkiej Brytanii, bijąc tym samym rekord ustanowiony przez Elvisa Presleya , który na topie brytyjskich list znalazł się 13 razy. Obecnie tylko The Beatles mają na koncie więcej numerów 1 na wyspach niż Robbie, który króluje w kategorii wykonawców solowych.

Maneskin - Warszawa, COS Torwar, 12 maja 2023

Obwołani zbawcami rocka Włosi z grupy Maneskin już 20 stycznia 2023 r. wypuszczą oczekiwany album "Rush!". Basistka Victoria De Angelis wyznała, że na nowym krążku pozwolili sobie na nieco więcej szaleństwa i eksperymentów. Mieli zainspirować się sposobem pracy Radiohead - to od nich zaczerpnęli podejście do tworzenia, według którego dla każdej piosenki wykreowali specjalny świat, specyficzną atmosferę.

Zwycięzcy Eurowizji 2021 przed premierą swojej trzeciej płyty wypuścili single "Mammamia", "Supermodel" i "The Loneliest". W kolejnym singlu "Gossip" (13 stycznia 2023) gościnnie kwartet wsparł Tom Morello , gitarzysta Rage Against The Machine .

Dodajmy, że Włosi w tym roku byli jedną z gwiazd Open'er Festival w Gdyni.

Peter Gabriel - Kraków, Tauron Arena, 18 maja 2023

Koncertem w Krakowie Peter Gabriel rozpocznie nową trasę "i/o - The Tour". Będą to pierwsze solowe występy artysty poza Ameryką Północną od czasu trasy "Back to Front Tour" z 2014 roku, celebrującej definiujący epokę album "So". To właśnie wtedy po raz ostatni zaśpiewał w Polsce - w Atlas Arenie w Łodzi.



Na nowych koncertach Gabriel zaprezentuje materiał ze swojego nadchodzącego albumu "i/o", a także sięgnie po swój wyjątkowy katalog muzyczny zawierający hity i ulubione kawałki fanów. U boku niespełna 73-letniego wokalisty pojawią się stali członkowie jego zespołu: Tony Levin (bas), David Rhodes (gitara) i Manu Katché (perkusja).

"Minęło trochę czasu i jestem podekscytowany liczbą nowych piosenek, które mnie otaczają i tym, że mogę zabrać je w trasę. Nie mogę się doczekać, żeby Was tam zobaczyć" - mówi o trasie Gabriel.

Pantera - Łódź, Atlas Arena, 5 czerwca 2023

W powrocie na scenę pod szyldem Pantera biorą udział dwaj żyjący muzycy zespołu: wokalista Phil Anselmo i basista Rex Brown. Do współpracy zaprosili gitarzystę Zakka Wylde'a ( Black Label Society , grupa Ozzy'ego Osbourne'a) i perkusistę Charliego Benante, muzyka Anthrax .



Ta ostatnia dwójka pojawiła się w miejsce nieżyjących już braci: gitarzysty Dimebaga Darrella i perkusisty Vinniego Paula, którzy po rozpadzie Pantery w 2003 r. współtworzyli zespół Damageplan .

Przypomnijmy, że Dimebag Darrell zmarł tragicznie w 2004 roku postrzelony przez niezrównoważonego napastnika podczas koncertu Damageplan w klubie Alrosa Villa w mieście Columbus w stanie Ohio. Fenomenalny gitarzysta miał zaledwie 38 lat. Z kolei Vinnie Paul, o dwa lata starszy brat Dimebega, zmarł w 2018 roku. Przyczyną zgonu perkusisty były choroba mięśnia sercowego i niedokrwienna serca. Muzyk nie zaprosił Phila Anselmo na pogrzeb Dimebaga i do swojej śmierci nie utrzymywał kontaktu z wokalistą.

Pantera będzie główną gwiazdą Metal Hammer Festival w Łodzi. W Atlas Arenie pojawią się także: Hatebreed , Crowbar , Illusion , Flapjack i Subterfuge.

Iron Maiden - Kraków, Tauron Arena, 13 i 14 czerwca 2023

W ramach "The Future Past Tour" legenda heavy metalu Iron Maiden zagra dwa koncerty w Krakowie. Dodatkowa data pojawiła się w związku z "ogromnym zainteresowaniem" pierwszym występem. Zespół wykona utwory z najnowszego albumu "Senjutsu", a także numery z kultowej płyty "Somewhere In Time" z 1986 roku i inne klasyczne kawałki.



"Po wydaniu naszego ostatniego albumu 'Senjutsu' uaktualniliśmy nieco obecną trasę 'Legacy of the Beast Tour' otwierając występ pierwszymi trzema utworami z tego albumu, w scenerii Japońskiego Pałacu. Ponieważ nie ma sensu powtarzać tego podczas trasy z albumem 'Senjutsu', pomyśleliśmy o innych opcjach i zdecydowaliśmy się na powrót do 'Somewhere In Time', ponieważ nie była ona uwzględniona w różnych historycznych trasach, które graliśmy przez lata" - komentował basista i lider Steve Harris.

Red Hot Chili Peppers - Warszawa, PGE Narodowy, 21 czerwca 2023

W tym roku w odstępie zaledwie kilku miesięcy Red Hot Chili Peppers wydali dwa albumy studyjne "Unlimited Love" i "Return of the Dream Canteen". Płyty nagrane zostały w legendarnym składzie z Johnem Frusciante na gitarze.

Podczas trasy obejmującej 23 koncerty gośćmi specjalnymi będą: The Strokes, Iggy Pop, The Roots, The Mars Volta, St. Vincent, City and Colour, Thundercat i King Princess. W Warszawie wystąpi Iggy Pop , który był jedną z największych gwiazd tegorocznego Off Festival w Katowicach.

Harry Styles - Warszawa, PGE Narodowy, 2 lipca 2023

W ramach kontynuacji trasy "Love On Tour" Harry Styles powróci do Polski niemal dokładnie po roku od swojego pierwszego koncertu w naszym kraju. Wówczas pojawił się w Tauron Arenie Kraków.



"W Tauron Arenie energia kipiała tak mocno, że wystarczyła chwila dłużej, by fani zdmuchnęli dach. Przez niemal cały koncert siedziałem trzęsąc się, bo tańczący fani ruszali całymi rzędami krzeseł. To było piękne! Koncert był trochę krótki - spodziewałem się chyba zbyt wiele, bo sądziłem, że potrwa co najmniej dwie godziny, podczas gdy Harry zszedł ze sceny po 1,5 godziny żywiołowego występu. Tym samym idealnie wpasowałby się w jakiś festiwalowy set" - pisaliśmy w naszej relacji .

W stolicy niespełna 29-letni Brytyjczyk zaprezentuje się na swojej pierwszej europejskiej trasie stadionowej.

Pink - Warszawa, PGE Narodowy, 16 lipca 2023

Po trzech latach na scenę wraca popularna amerykańska wokalistka Pink , która przyjedzie do Polski w ramach trasy "P!NK's Summer Carnival 2023".

"To były długie trzy lata i tak bardzo brakowało mi muzyki na żywo... Wreszcie nadszedł ten czas! Jestem bardzo podekscytowana powrotem na koncerty w Wielkiej Brytanii i Europie, aby śpiewać, płakać, pocić się i tworzyć nowe wspomnienia z moimi przyjaciółmi. Będzie magicznie!" - zapowiada Pink.

Rammstein - Chorzów, Stadion Śląski, 30 i 31 lipca 2023

W trakcie trwającej blisko 30 lat kariery, grupa Rammstein sprzedała ponad 20 milionów płyt i objechała cały świat z przełomowymi, spektakularnymi występami. Dotychczasową dyskografię zespołu zamyka "Zeit" z kwietnia 2022 roku.

Zespół w składzie: Till Lindemann (wokal), Paul Landers (gitara), Richard Z. Kruspe (gitara), Flake (klawisze), Oliver Riedel (bas) i Christoph Schneider (perkusja) w ramach promocji ostatniego materiału wyruszył w trasę koncertową, która obejmowała także Polskę. 16 lipca 2022 roku niemiecka formacja zagrała na PGE Narodowym w Warszawie.

Kolejną odsłonę europejskiej trasy Rammstein zapowiedział serią plakatów z tekstami dopasowanymi do danego kraju. Na posterach zapowiadających koncerty w Chorzowie możemy zobaczyć muzyków pchających trabanta, a napis w języku polskim głosi "Wracamy odzyskać Lewandowskiego!". Przypomnijmy, że Robert Lewandowski, kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski w tym sezonie przeniósł się z niemieckiego Bayernu Monachium do FC Barcelony (Hiszpania).

Depeche Mode - Warszawa, PGE Narodowy, 2 sierpnia 2023; Kraków, Tauron Arena, 4 sierpnia 2023

Kolejnym wykonawcą, który cieszy się kultowym statusem wśród polskich fanów, jest zespół Depeche Mode . W przyszłym roku Brytyjczycy zagrają u nas dwa koncerty - stadionowy w Warszawie i nieco mniejszy, dla kilkunastu tysięcy osób, w Krakowie.



Po nagłej i niespodziewanej śmierci Andy'ego Fletchera (przyczyną było rozwarstwienie aorty) w maju dwaj pozostali muzycy Depeche Mode ( posłuchaj! ) długo nie publikowali nowych informacji. W październiku ogłosili wydanie nowego albumu, "Memento Mori", który będą promować trasą koncertową. Ukaże się on właśnie pod tym tytułem, który oznacza "Pamiętaj, że umrzesz". Jego koncepcja powstała jeszcze przed śmiercią Fletcha, wtedy też rozpoczęto pracę nad krążkiem.



"Fletch pokochałby ten album. Naprawdę nie możemy się doczekać, aby podzielić się nim z Wami i zaprezentować go na żywo podczas koncertów w przyszłym roku" - komentuje wokalista Dave Gahan.